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РИА Новости

Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ

00:59
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМигранты, пересекшие Гибралтарский пролив. Архивное фото
Мигранты, пересекшие Гибралтарский пролив. Архивное фото
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Отряды береговой охраны при ВМС Марокко за сутки спасли около 330 нелегальных мигрантов, сообщает в пятницу марокканский портал Tanja24 со ссылкой на военный источник.
По данным портала, мигранты пытались на лодках пересечь Гибралтарский пролив в ночь с четверга на пятницу. Большинство мигрантов являются выходцами из стран Южной Сахары, среди них есть женщины и дети. Их благополучно доставили в марокканские порты Надор и Ксар Эс-Сегир и предоставили помощь.
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С начала года через Средиземное море в Испанию добрались почти 8 тысяч мигрантов, 137 погибли. Общее число мигрантов, которые пересекли Средиземное море на пути в Европу с 1 января по 1 мая, составило 16 806 человек, 410 погибли, свидетельствуют данные Международной организации по миграции.
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