Офицеров ФСБ арестовали по делу о разбое

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пять сотрудников ФСБ, которые были задержаны по делу о разбое в особо крупном размере, заключены под стражу, еще двое отправлены под домашний арест. Такое решение вынес Московский гарнизонный военный суд.

Собеседник агентства уточнил, что один из фигурантов дела — сотрудник Академии ФСБ.

Мера пресечения подозреваемым избрана до августа.

Дело о разбое

РБК со ссылкой на близкие к спецслужбам источники сообщил о задержании шестерых сотрудников ФСБ. Трое из них, по данным издания, служат в спецподразделении "Альфа", один — в группе специального назначения "Вымпел", еще двое — из управления "К", занимающегося финансовой сферой.

Газета "Ведомости" уточнила, что преступление было совершено десятого июня. Бизнесмен принес в один из банков 136 миллионов рублей, чтобы положить их на депозит. Сотрудники ФСБ, которые действовали предположительно по наводке сотрудника финансового учреждения, инсценировали обыск и изъяли эти деньги, назвав их "черным налом". После этого, по сведениям источников, они поделили денежные средства между собой и сотрудником банка.

Фигурантам дела грозит от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Коррупция в ФСБ

За последнее время это не первый случай, когда сотрудников ФСБ становятся подозреваемыми в преступлениях в сфере финансов. Четыре дня назад сообщалось о задержании работников спецслужбы за хищение денег у предпринимателя, подробностей не приводилось.