Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T00:57Z
https://ria.ru/20190706/1556265574.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Офицеров ФСБ арестовали по делу о разбое

00:57
950
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пять сотрудников ФСБ, которые были задержаны по делу о разбое в особо крупном размере, заключены под стражу, еще двое отправлены под домашний арест. Такое решение вынес Московский гарнизонный военный суд.
Собеседник агентства уточнил, что один из фигурантов дела — сотрудник Академии ФСБ.
Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
2 июля, 14:57
Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесмена
Мера пресечения подозреваемым избрана до августа.

Дело о разбое

РБК со ссылкой на близкие к спецслужбам источники сообщил о задержании шестерых сотрудников ФСБ. Трое из них, по данным издания, служат в спецподразделении "Альфа", один — в группе специального назначения "Вымпел", еще двое — из управления "К", занимающегося финансовой сферой.
Газета "Ведомости" уточнила, что преступление было совершено десятого июня. Бизнесмен принес в один из банков 136 миллионов рублей, чтобы положить их на депозит. Сотрудники ФСБ, которые действовали предположительно по наводке сотрудника финансового учреждения, инсценировали обыск и изъяли эти деньги, назвав их "черным налом". После этого, по сведениям источников, они поделили денежные средства между собой и сотрудником банка.
Фигурантам дела грозит от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Коррупция в ФСБ

За последнее время это не первый случай, когда сотрудников ФСБ становятся подозреваемыми в преступлениях в сфере финансов. Четыре дня назад сообщалось о задержании работников спецслужбы за хищение денег у предпринимателя, подробностей не приводилось.
Генеральный прокурор России Юрий Чайка в докладе, посвященном состоянию законности и правопорядка за 2018 год, заявил, что количество коррумпированных сотрудников ФСБ, которых выявило управление собственной безопасности, увеличилось за год с 17 человек до 39.
922052
Обсудить 0
ФСБ РФБезопасностьПроисшествия
Рекомендуем
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV. Архивное фото
Далай-лама проведет день своего 84-летия "как обычно"
РИА
Новости
Ренат Кузьмин. Архивное фото
ЦИК Украины снял с выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
Родители избитой в Ингушетии девочки найдены, сообщила Кузнецова
В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали
Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
Глава "Нафтогаза" заявил об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на предвыборном митинге в Стрые
Порошенко уличили в снятии 34 миллионов долларов наличными
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
В детском лагере под Петербургом выявили восемь случаев сальмонеллеза
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Архивное фото
Рошаль рассказал о старых травмах, найденных у избитой в Ингушетии девочки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51В Иркутской области более 27 тысяч человек привили от гепатита А
10:42Голикова утвердила план реализации Концепции развития волонтерства
10:34"Плод любви Калифорнии и Ирландии". Журналист из США восхитился Крымом
10:30Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы
10:30Бывший директор Музея Москвы Алина Сапрыкина рассказала о его будущем
10:19Пушков оценил слова Зеленского о готовности выполнять Минские соглашения
10:17На юго-востоке Москвы загорелось общежитие
10:15Мутко назвал сумму, нужную на устранение последствий паводка в Приангарье
10:14Власти Антальи выступили против дополнительных поборов с туристов
10:08В Москве в субботу выпадет до 10 миллиметров осадков
10:07В Москве спасли двух человек после падения машины в Яузу
10:04Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:59Массовое падение велосипедистов на спуске с горы в Альпах попало на видео
09:57Мутко призвал запретить строительство в зонах подтопления в Приангарье
09:55Тела подводников доставили на Серафимовское кладбище в Петербурге
09:48Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся
09:39Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
09:34Силовики обстреляли из минометов детскую площадку в Горловке, заявили в ДНР
09:27Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на употребление наркотиков
09:25В Якутии сообщили об обнаружении отделяемых фрагментов "Союза"
Лента новостейМолния