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РИА Новости

США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"

00:51
10956
© AP Photo / J. David AkeШтаб-квартира Агентства США по международному развитию в Вашингтоне. Архивное фото
Штаб-квартира Агентства США по международному развитию в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
Штаб-квартира Агентства США по международному развитию в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин 4 и 5 июля обсудил с представителями "Большой семерки" в Париже "Концепцию по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" (CMKI), сообщается на сайте агентства.
В документе, датированном 27 июня, поясняется, что он является "продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля". Этого предполагается достичь посредством "создания условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов".
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В документе перечисляются сферы, на которых будет сфокусирована эта инициатива: демократические институты и законодательство, независимые СМИ, энергетическая независимость, экономическая независимость. В качестве примеров несколько раз называются Молдавия и Украина.
В марте Грин сообщал, что США предложат механизм противодействия влиянию России в Европе, Евразии и Центральной Азии. Также он призвал страны-партнеры задуматься о том, стоит ли принимать помощь со стороны России и Китая, заявив, что они стремятся подорвать уверенность в демократии и свободной рыночной экономике. Чуть ранее госдепартамент распространил сообщение, что на противодействие России в 2020 году в проекте бюджета предлагается выделить 661 миллион долларов.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными", глава МИД Сергей Лавров отмечал, что нет никаких фактов, подтверждающих такие действия.
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Агентство по международному развитию СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Не "Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" (CMKI), а "Длинный нос Дяди Сэма стал ещё длиннее"
6 июля, 02:37
lizander_57 Лизандер
1620002
На самом деле "злонамеренное влияние Кремля" как раз и заключается в том, что у гегемона кончаются деньги на покупку союзников и на их запугивание, вот они и не слушаются...
6 июля, 06:31
Вадим Чернов
1400000
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