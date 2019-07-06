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РИА Новости

"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей

00:45
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© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкПАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ). Архивное фото
ПАО Тольяттиазот (ТОАЗ). Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости. "Тольяттиазот" обжалует обвинительный приговор по уголовному делу о хищениях 85 миллиардов рублей, главными фигурантами которого являются основной акционер завода Владимир Махлай и его сын Сергей, говорится в заявлении пресс-службы ТОАЗ, поступившем РИА Новости.
Комсомольский райсуд Тольятти в пятницу заочно приговорил Владимира Махлая, его сына Сергея и владельца швейцарской компании Ameropa (миноритарный акционер ТОАЗ) Эндрю (Андреаса) Циви к девяти годам колонии общего режима, а бывшего гендиректора ТОАЗ Евгения Королева и главу швейцарской трейдинговой компании Nitrochem Distribution Беата Рупрехта - к 8,5 годам заключения. Суд также удовлетворил гражданские иски "Уралхима" на общую сумму более 87 миллиардов рублей.
"ПАО "ТОАЗ" категорически несогласно с обвинительным приговором… ТОАЗ обжалует указанный приговор суда… ПАО "ТОАЗ" не считает себя потерпевшей стороной по делу и несогласно с наличием какого-либо ущерба", - говорится в заявлении.
Председатель совета директоров ТОАЗ Петр Орджоникидзе отметил, что руководство завода неоднократно заявляло, что обвинения в хищении продукции являются необоснованными, вся продукция общества реализовывалась по официальным договорам с получением 100% оплаты, и предприятие не понесло ущерба. По его словам, руководство, коллектив и юридические советники завода столкнулись с беспрецедентным давлением в ходе следствия и суда.
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"Как и раньше, мы считаем решение суда и весь процесс частью действий миноритарных акционеров по рейдерскому захвату предприятия. ПАО "ТОАЗ" будет и дальше предпринимать все законные меры по защите от недобросовестных действий миноритариев", - цитирует Орджоникидзе пресс-служба.
В 2012 году по заявлению "Уралхима" было возбуждено дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, в отношении Владимира и Сергея Махлаев, Королева, Циви и Рупрехта. Все фигуранты дела находятся в международном розыске.
Следствие установило, что фигуранты дела с 2008 по 2011 годы заключили с владельцами Nitrochem Distribution AG соглашения на поставку всех производимых предприятием удобрений по существенно заниженным ценам. По данным Генпрокуратуры РФ, Nitrochem Distribution AG было передано 5,5 миллиона тонн аммиака и 1,8 миллиона тонн карбамида. Позже удобрения были проданы трейдинговой фирмой по ценам мирового рынка, доход в 85 миллиардов рублей был присвоен членами организованной группы, отмечали в ГП.
Защита подсудимых полагала, что дело основано на результатах некачественной экспертизы. "Уралхим" после приговора заявил, что компания как потерпевшая сторона считает решение суда обоснованным и справедливым.
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