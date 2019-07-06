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РИА Новости

В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу

00:40
1607
© AP Photo / NASAАмериканский астронавт Нил Армстронг. Архивное фото
Американский астронавт Нил Армстронг. Архивное фото
© AP Photo / NASA
Американский астронавт Нил Армстронг. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Активисты в России и США начали сбор средств для установки памятника американскому астронавту Нилу Армстронгу в обеих странах, сообщила РИА Новости организатор проекта Софья Табаровски.
Нил Армстронг 20 июля 1969 года стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны.
По словам Табаровски, российский памятник Армстронгу планируется установить в "Этномире", этнографическом парке-музее в Калужской области, где для него уже подготовлен пьедестал.
"Мы должны собрать 180 тысяч долларов, в эту сумму входит и транспортировка памятника в Россию", - сказала она.
Ранее Табаровски участвовала в проекте парного памятника первому космонавту в мире Юрию Гагарину: его американская версия установлена в Хьюстоне - городе, в котором находится штаб-квартира НАСА, а российская также в "Этномире".
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Нил АрмстронгРоссияСШАРИА Наука
Популярные комментарии
Какой еще памятник этому проходимцу, который на Луне никогда не был?
6 июля, 01:17
zzanazama
3230018
Кто это интнресно в России собирает?
6 июля, 05:31
Ника Корина
1020003
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