В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Активисты в России и США начали сбор средств для установки памятника американскому астронавту Нилу Армстронгу в обеих странах, сообщила РИА Новости организатор проекта Софья Табаровски.

Нил Армстронг 20 июля 1969 года стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны.

По словам Табаровски, российский памятник Армстронгу планируется установить в "Этномире", этнографическом парке-музее в Калужской области, где для него уже подготовлен пьедестал.

"Мы должны собрать 180 тысяч долларов, в эту сумму входит и транспортировка памятника в Россию", - сказала она.