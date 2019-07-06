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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Пять известных святынь, которые могут исчезнуть совсем скоро

08:00
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© AP Photo / David von BlohnРуины храма XVI века на реке Грихальва, Мексика
Руины храма XVI века на реке Грихальва, Мексика
© AP Photo / David von Blohn
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Антон Скрипунов. ЮНЕСКО исключила базилику Рождества Христова в Вифлееме из Списка объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой исчезновения. Храм удалось спасти благодаря реставрации, в чем участвовала в том числе и Россия. Однако в мире еще очень много значимых для верующих святынь, которое в скором времени можно потерять. О самых известных из них — материал РИА Новости.

Пещеры Псково-Печерского монастыря

Их еще называют "богозданными", то есть нерукотворными. По преданию, вход туда чудесным образом открылся в 1392 году одному из местных крестьян, а спустя несколько десятилетий там поселились священник Иоанн и его жена Мария. Они устроили пещерную Успенскую церковь, а сами приняли монашеский постриг с именами Иона и Васса. Когда они умерли, их тела не погребли в земле, а оставили там же, в пещерах. И с тех пор так поступали со всеми здешними монахами.
Температура в пещерах круглый год одна и та же: плюс семь градусов. Но никакого запаха покоящиеся здесь тела не издают.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУспенский пещерный храм Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Успенский пещерный храм Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Успенский пещерный храм Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Однако недавно в монастыре забили тревогу: пещеры могут обрушиться! Температура и влажность здесь стали повышаться, и монастырь даже ограничил доступ к святыне.
"Сейчас у нас работает группа изыскателей — гидрогеологи, геологи. Они выявили крайне тревожные моменты в пещерах Псково-Печерского монастыря", — заявил в июне наместник обители, член Совета по культуре и искусству при президенте России митрополит Псковский Тихон.

Саввино-Сторожевский монастырь

Это монашеское пристанище пережило нашествие французов в 1812 году и учиненную большевиками в 1918 году резню, но может исчезнуть из-за хаотичной застройки окрестностей. Под угрозой исторический ландшафт, заявил РИА Новости главный древлехранитель Русской православной церкви, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин.
"К сожалению, у нас в стране нет единого органа управления застройкой, нет института городских архитекторов", — говорит он.
Монастырь в XIV веке основал инок Савва, ученик "преподобного всея Руси" Сергия Радонежского. А спустя каких-то 100-150 лет обитель стала стратегическим рубежом обороны Москвы от нападений с запада. Сюда любили ездить на богомолье русские государи. И сегодня Саввин ежемесячно принимает тысячи паломников и туристов.
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкВо дворе Саввино-Сторожевского монастыря
Во дворе Саввино-Сторожевского монастыря
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Во дворе Саввино-Сторожевского монастыря
"Это, пожалуй, самый известный пример. Также под угрозой находятся монастыри на северо-западе России; очень сильно пострадали памятники Вологодчины (в том числе Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри. — Прим. ред.). У нас очень большая проблема с деревянным зодчеством, несмотря на то, что ему сейчас уделяется особое внимание. Московская патриархия и сам патриарх Кирилл неоднократно заявляли, что в России более четырех с половиной тысяч памятников, стоящих в руинах. И сейчас в Русской православной церкви зарождается общественное движение по их спасению", — подчеркивает отец Леонид.

Храм Гроба Господня

Под угрозой сегодня находятся и святыни, значимые для христиан всех конфессий. Порой даже статус главной святыни последователей Христа не спасает. Храм Гроба Господня в Иерусалиме поделен между несколькими конфессиями, поэтому даже самая незначительная реставрация требует долгих и сложных переговоров.
Так было с реставрацией кувуклии — часовни над гробницей Спасителя. Едва специалисты приступили к укреплению ее конструкции, изрядно расшатанной в XX веке двумя землетрясениями, как тут же на них обрушился шквал критики: и по святому месту ходят не так, и заделывают пробоины в кладке неправильно, и многое другое.
© РИА Новости / Антон СкрипуновХрам Гроба Господня в Иерусалиме
Храм Гроба Господня в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Храм Гроба Господня в Иерусалиме
А когда обновленную святыню весной 2017 года открыли, выяснилось, что всему храму Гроба Господня грозит обрушение: фундамент здания, вмещающего свыше десяти тысяч человек, крайне неустойчив.
"Если это не удастся сделать (отремонтировать дренажную систему. — Прим. ред.), то разрушение будет уже не медленным, оно станет катастрофическим", — заявляла журналистам глава группы реставраторов профессор Антония Моропулу.
Дело в том, что под храмом Гроба Господня — разветвленная система тоннелей. В средние века там, в частности, были резервуары с водой. Поэтому специалистам предстоит отремонтировать канализацию и дренажные системы, которые либо размыла вода, либо проела плесень. Работы планируется начать в следующем году.

Стена плача

Аналогичные проблемы и у главной святыни иудаизма — Стены плача. В прошлом году, когда из сооружения неожиданно выпал стокилограммовый камень, ученые забили тревогу. Единственный надежный способ сохранить святыню, по их словам, — временно "законсервировать" постройку и укрепить кладку. Дело в том, что Стена плача, будучи частью фундамента Второго Иерусалимского храма (разрушенного в 70-м году н. э. армией императора Тита в ходе Первой Иудейской войны), по сути, ни разу не реставрировалась.
© РИА Новости / Павел Давыдов / Перейти в фотобанкСтена плача в Иерусалиме
Стена плача в Иерусалиме
© РИА Новости / Павел Давыдов
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Стена плача в Иерусалиме
"Мы говорим о стене, которой две тысячи лет, и определенные угрозы ее сохранности, конечно, есть", — отмечает в беседе с РИА Новости главный археолог Управления древностей Израиля Джо Узиель.
Однако против реставрационных работ выступают некоторые представители ортодоксального иудаизма — в их представлении святыня должна быть неприкосновенной. С другой стороны, реставрации мешает сложный правовой статус как Храмовой горы, так и всего Иерусалима. Если Стену плача контролирует Израиль, то сама гора, включая расположенные на ней мечети Аль-Акса и Купол Скалы, управляется палестинскими мусульманами под протекцией короля Иордании.

Сербский монастырь Грачаница

Очередной жертвой политических распрей может стать монастырь Грачаница — святыня балканского христианства. Его основал в 1315 году один из самых могущественных сербских королей Стефан Милутин, а в конце XIV столетия он стал естественным символическим защитником христиан во время нашествия турок-османов. Достоверно неизвестно, сколько раз его грабили, разрушали и восстанавливали заново.
© РИА Новости / Григорий СысоевКосово. Монастырь Грачаница
Косово. Монастырь Грачаница
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Косово. Монастырь Грачаница
В конце XX века Грачаница вновь стала прибежищем для сербов Косова, которые после войны 1999 года (когда к власти в этом регионе пришли албанцы) фактически оказались в изоляции. Из-за постоянных нападок на православных со стороны новой власти в 2004 году ЮНЕСКО включила монастырь в Список Всемирного наследия как находящийся под угрозой.
"Грачаницу охраняют КФОР (миротворцы ООН. — Прим. ред.) из Словении и Италии. Их присутствие успокаивает. Хотя единственный наш защитник — Бог", — рассказала РИА Новости игумения Стефанида.
В последние годы эту балканскую святыню пытаются изолировать от всего православного мира. В самопровозглашенной республике хотят создать ручную "автокефальную церковь", невзирая на то, что косовские сербы остаются верны Сербской православной церкви. Но если этот проект будет реализован, Грачаницу, а также еще ряд значимых монастырей Косова албанцы попросту отнимут.
Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме
29 июля 2018, 08:00Религия и мировоззрение
"Когда рухнет?" Стена Плача оказалась под угрозой
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Религия и мировоззрениеСергий РадонежскийАналитика - Религия и мировоззрениеЮНЕСКОМоскваООНРоссияИзраиль
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