Мелани Гриффит показала, как после 60-ти оставаться в идеальной форме

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Американская актриса Мелани Гриффит, которой в августе исполнится 62 года, показала упражнения для того чтобы оставаться в идеальной форме.

"Отлично. Я работаю с Гуннаром (ее фитнес-тренер, - Прим.ред.) 7 лет. Я обожаю этого человека! Он помогает мне поддерживать форму. А еще он мой психотерапевт", - написала Мелани Гриффит.