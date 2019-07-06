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РИА Новости
Культура

Мелани Гриффит показала, как после 60-ти оставаться в идеальной форме

04:32
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© AFP 2019 / JC Olivera/Getty ImagesМелани Гриффит в Лос-Анджелесе
Мелани Гриффит в Лос-Анджелесе
© AFP 2019 / JC Olivera/Getty Images
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Американская актриса Мелани Гриффит, которой в августе исполнится 62 года, показала упражнения для того чтобы оставаться в идеальной форме.
"Отлично. Я работаю с Гуннаром (ее фитнес-тренер, - Прим.ред.) 7 лет. Я обожаю этого человека! Он помогает мне поддерживать форму. А еще он мой психотерапевт", - написала Мелани Гриффит.
На видео актриса показала, как делает упражнения в тренажерном зале. Многие из них оказались силовыми и выполнялись с утяжелителями. Мелани Гриффит делала акцент на руки, спину и живот.
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