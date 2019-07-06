Кто и как спасает собак от мучительной смерти на празднике в Китае

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. Каждый год в конце июня для зоозащитников и просто неравнодушных людей во всем мире наступает особенно тяжелое время. В китайском городе Юйлинь начинается фестиваль собачьего мяса. Соцсети наполняются фотографиями с хэштегами и петициями о запрете праздника. Возмущаются не только активисты — многие звезды Голливуда участвуют в Каждый год в конце июня для зоозащитников и просто неравнодушных людей во всем мире наступает особенно тяжелое время. В китайском городе Юйлинь начинается фестиваль собачьего мяса. Соцсети наполняются фотографиями с хэштегами и петициями о запрете праздника. Возмущаются не только активисты — многие звезды Голливуда участвуют в кампаниях , чтобы привлечь внимание к убийству животных. Как с жестоким праздником борются в самих азиатских странах, разбиралось РИА Новости.

"У тебя на руках сотня умирающих собак, надо выбирать"

"Убивают десятки тысяч собак за несколько дней, чтобы поесть жареного мяса! Из этого события принято делать шоу, стараются причинить как можно больше боли собаке перед смертью", — подобные возмущенные комментарии в преддверии фестиваля заполняют социальные сети. Люди выкладывают фотографии и видеоролики, где жестоко убивают собак, с хэштегами #StopYulinFestival #YulinDogMeatFestival . Горячее обсуждение ведется не только в западном и российском сегменте Интернета. Пользователи китайских соцсетей тоже выражают свое мнение. Кто-то публикует видео с подписью "сердце разрывается", другие спрашивают мнения подписчиков. Отвечают по-разному: для одних это традиция, которую необходимо сохранить и популяризировать, для других это зверство, которое нужно прекратить.

Видеозаписи, где собак везут в клетках на верную смерть, связывают, обжигают, поливают кипятком, а затем вывешивают над прилавками, конечно, не для слабонервных. Однако самих участников процесса, похоже, ничто не смущает. Ежегодно во всем мире проводятся акции протестов перед посольствами КНР, интернет-пользователи подписывают петиции за запрет мероприятия. Одна из них собрала почти четыре миллиона подписей.

Есть и более конкретные способы помочь животным. Ежегодно накануне фестиваля неравнодушные волонтеры отслеживают грузовик, на котором собранных в разных местах собак везут в Юйлинь. Волонтеры останавливают машину и требуют отдать животных. Так как у водителей грузовика никаких документов на груз нет, иногда их удается уговорить. В противном случае вызывают полицию.

Освобожденных животных, которых, бывает, насчитывается около тысячи, собирают в стихийном лагере, куда со всей страны съезжаются волонтеры и ветеринары. Большинство собак тяжело больны или уже при смерти, их лапы изрезаны прутьями, они скулят и жмутся в угол клетки в страхе перед человеком.

Лечат бедолаг на свои средства или на пожертвования. Участвуют в спасении в основном иностранцы, хотя попадаются и сердобольные китайцы. Однако бывают случаи, когда инициативные местные оказываются шарлатанами и после сбора средств на лечение сбегают.

РИА Новости пообщалось с участницей такой операции. Анастасия рассказала, как один из самых известных и медийных спасателей — американец Майк Чен — набрал группу волонтеров, освободил собак, а затем, получив известность, отдал их монахам, которые лечением животных не занимались. В ангаре они находились без еды, воды и ветеринарной помощи. Волонтерам удалось вызволить несколько десятков собак, однако судьба остальных осталась неизвестной.

"Когда я участвовала в спасении, наши организаторы-китайцы тоже нас подставили, — рассказывает собеседница РИА. — Каким-то образом о нашем лагере стало известно санэпидемстанции. Нам сказали: у вас есть одна ночь, делайте что хотите". Ситуация была практически безвыходная, наутро лагерь бы просто уничтожили, в клиники собак организованно отвезти было нельзя: многие из них были больны чумой, власти боялись эпидемии.

© AP Photo / Andy Wong Продавец возле с клеткой с собаками на фестивале собачьего мяса в городе Юйлинь, Китай © AP Photo / Andy Wong Продавец возле с клеткой с собаками на фестивале собачьего мяса в городе Юйлинь, Китай

"Это реально ужасно. Ты стоишь, у тебя буквально на руках сотня умирающих собак, всех не спасешь, надо кого-то выбрать. Мы этих собак вывозили в сумках из "Икеи", в клетках, а китайцы сидели и делали вид, что ничего не видят", — делится переживаниями Анастасия. Многих псов ждала незавидная судьба: их просто уничтожили.

Некоторых спасенных все-таки принимают в клиниках, другим находят хозяев в Китае или за рубежом. Новых владельцев просят заполнить анкету, они и сами потом сотрудничают с приютами. "На волне новостей про фестиваль многие зарубежные приюты выходят на связь, удается отправить собак за границу", — рассказывает Анастасия.

Сейчас в Китае есть несколько приютов, патронируемых иностранцами. Один из них — United Love в Гуанчжоу, основанный Ольгой Гусак с Украины. Команда волонтеров собирает средства на помощь животным, находит для них семьи и спасает от страшной участи.

В некоторых азиатских странах, например в Южной Корее, продажу собак на мясо открыто осуждают. В городе Соннам убивать собак и продавать их мясо на крупнейшем рынке страны Moran запретили в 2016 году. Власти вьетнамской столицы Ханой обратились к жителям с просьбой перестать употреблять собачатину в пищу. Несмотря на резонанс, правительство Китая не спешит объявлять фестиваль вне закона, объясняя это традицией.

Жестокий обычай

"Праздник личи и собачьего мяса — самообразовавшееся народное празднество в Гуанси-Чжуанском автономном районе в городе Юйлинь. Это традиционное народное празднество в день летнего солнцестояния". Так представляют фестиваль в китайской "Википедии" — Байду Байкэ. "Помимо Гуанси-Чжуанского АО, провинций Хунань, Гундун, Чжэцзян, традиция поедания собачатины есть и в Северной и Южной Корее, Вьетнаме и даже некоторых европейских странах", — пишут авторы статьи.

Они отмечают, что официально властями этот праздник не утвержден и правительство никак не участвует в процессе. Праздник появился стихийно и является частью гастрономической культуры местных жителей.

Как и у любого ритуала и традиции, у праздника личи и собачьего мяса есть своя история. По одной из версий, истоки фестиваля лежат в здешней культуре. У китайцев в ходу поговорка, связанная с сезонными блюдами юга Китая. Перевести ее можно так: "Зимой перестают есть салат из сырой рыбы с рисом, а летом перестают есть собачье мясо". Поедание собачатины как раз символизирует окончание сезона.

Другая причина кроется в традиционной китайской космологии. Пожалуй, все слышали о двух элементах — "инь", символизирующем женское темное земное начало, и "ян" — символе мужской светлой небесной силы. Для китайцев практически все, что их окружает, относится к одному из этих начал. С этим связаны и многие поверья и традиции, объяснить которые сможет не каждый китаец. Например, день летнего солнцестояния — день энергии "ян", а значит, в этот день нужно есть что-то горячее, легковоспламеняющееся. В представлениях китайцев, собачье мясо как раз является "горячим" — повышающим концентрацию энергии "ян" в организме. К такому же типу продуктов относится и личи. Собственно, потому в день летнего солнцестояния — "янский" праздник — и принято есть "янскую" еду.

Другая версия — праздник придумали торговцы. Многие китайцы, особенно в сельской местности, подвержены всевозможным суевериям и знакам. Без своих талисманов не обходится ни одна профессия, в том числе продавца. По их убеждению, в день летнего солнцестояния меняется сезон, и, чтобы торговля в будущем году была "огненной" (удачной), необходимо исполнить ритуал: съесть что-то "огненное", "янское". В список продуктов входят собачатина, личи и выдержанное рисовое вино.

Кроме того, некоторые китайцы уверены в полезных свойствах собачатины. Это поверье уходит корнями во времена династии Мин (XIV — XVII век). Со временем эти поверья и традиции, видимо, синхронизировались, и фестиваль личи и собачьего мяса стал в некоторых местах отдельным праздником.

Похищения собак

Совсем недавно жителей Подмосковья потрясли новости об украденных домашних питомцах. Выходцы из Северной Кореи, мать и сын, отлавливали домашних собак, а затем убивали и разделывали. Куда именно шло мясо, выясняет следствие. По версии одного из пострадавших, который лишился русской гончей по кличке Альма, возможно, мясо направляли в рестораны.

В другом районе Московской области жители нашли в лесу целый шалаш с останками собак. Склад обнаружили во время поисков пропавшей корги по кличке Тик. "Там лежали мертвые животные. Одна из собак была разделана — видно, что мясо аккуратно отделили от позвоночника ножом", — делился с РИА Новости владелец корги.

Официально в меню российских ресторанов, как китайских, так и корейских, собачатины не найти. На прямой вопрос официанты также ответят, что подобных блюд не подают. Случается, что на деле все не так благовидно.

О существовании нелегального рынка собачатины, например в Приморье, зоозащитники говорят уже не первый год. В 2015 году сообщалось, что полиция региона наконец взялась за бизнес. Тогда в Находке нашли ресторан, в котором, предположительно, подавали блюда с говорящим названием "Собачка на волне". На общепит вышли случайно: местный житель искал пропавшего пса и, проходя мимо заброшенных гаражей, увидел, как женщина режет собаку. Ее удалось задержать, и она рассказала, куда сдает мясо. На вырученные деньги женщина покупала наркотики.

В 2017 году жители Владивостока обвинили вьетнамских торговцев на местном рынке в убийстве и поедании собак. В одном из помещений торговой площадки активисты нашли отрубленные собачьи лапы и обратились в полицию. Журналисты пытались купить у подозреваемых собачатину, однако те отрицали, что занимаются убийством собак, и сказали, что животные, находящиеся в павильоне, — их питомцы. Коллеги торговцев, правда, поделились: слышали о том, что зарубежные гости едят собачье мясо, но об этом не распространяются и владивостокцам собачатину не продают.