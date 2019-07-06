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РИА Новости

Ингушетию потрясла история о диких издевательствах над ребенком

08:00
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© Фото : со страницы Заремы Чахкиевой в InstagramДевочка Аиша из Ингушетии после операции
Девочка Аиша из Ингушетии после операции
© Фото : со страницы Заремы Чахкиевой в Instagram
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Ирина Халецкая. В одну из больниц Ингушетии четвертого июля доставили семилетнюю Аишу. Осмотрев ребенка, медики были шокированы: на теле нет живого места — сплошные ожоги, укусы, переломы костей и гематомы. И свежие увечья, и уже зарубцевавшиеся. Аиша воспитывалась в семье тети, ранее судимой за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ее супруг — сотрудник полиции. Следователи возбудили уголовное дело. Кто не усмотрел за ребенком — в материале РИА Новости.

Сама упала

По соцсетям стремительно разлетелось видео, на котором врач осматривает маленькую девочку с многочисленными порезами и следами от человеческих укусов. "Видишь, рука холодная, ее придется ампутировать", — говорит медик ассистенту.
Последний год Аиша воспитывалась в семье родной тети — Макки Гулиевой (фамилия изменена). Именно она привезла девочку к врачам в тяжелом состоянии.
Гулиева объяснила, что неделю назад племянница упала в выгребную яму с мусором. Тетя якобы не показала ее врачу, так как Аиша ни на что не жаловалась. При этом женщина решила сама оказать "помощь" и потуже затянула руку ребенка жгутом. Вскоре девочке стало плохо: по словам медиков, у нее образовался тромб в сосуде, нарушилось кровообращение. Тете пришлось отвезти ребенка в детскую республиканскую больницу. Доктора, увидев состояние пациентки, сразу уведомили органы опеки и полицию.
Уполномоченный при главе Республики Ингушетии по правам ребенка Зарема Чахкиева рассказала корреспонденту РИА Новости, что Гулиева сразу заняла твердую позицию: якобы все увечья девочка нанесла себе сама.

"Ожоги на теле сотрудникам полиции она объяснила тем, что Аиша не так давно упала в кастрюлю свежесваренного борща. Тетка поставила емкость на пол, пока мыла газовую плиту, а девочка по невнимательности угодила в горячий борщ. Раны обрабатывала сама — промыла перекисью водорода, потом купила мазь от ожогов. В больницу не обратилась. Это, по нашему мнению, и есть жестокое обращение с ребенком: девочке нет и семи лет, а она в таком состоянии", — возмущается Чахкиева.

Происхождение укусов, кровоподтеков и ран, в том числе на голове, тетя раскрыть отказалась, лишь развела руками. Впрочем, теперь разбираться в этом будут следователи: в отношении Гулиевой возбудили уголовное дело по статье 111-й УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего.

Семья-невидимка

Официально Гулиева не была опекуном девочки. По словам детского омбудсмена, женщина не получала никаких пособий за воспитание Аиши, скорее, наоборот, всячески скрывала ребенка от посторонних глаз. О девочке фактически никто не знал. Семья вела кочевой образ жизни — постоянно переезжали из одной съемной квартиры в другую, выбирая, где подешевле. Последние три месяца жили в городе Сунжа.
Таким образом, для чиновников семья была "невидимкой": на учете в органах опеки не состояла, в списках малоимущих отсутствовала. Более того, у Аиши есть родители, они живы. Как говорит Чахкиева, родная мама ребенка просто отдала девочку брату и куда-то уехала: "Мы опрашивали соседей, все они были уверены, что мать Аиши вот-вот вернется".
Заместитель руководителя СУ СКР по Республике Ингушетии Тимур Галаев сообщил РИА Новости, что родителей сейчас разыскивают. Впрочем, по информации источника агентства, близкого к следствию, мать уже дает показания, а отца так и не нашли. Он может находиться на заработках где-то в центральной части России.

Неравномерная любовь

Подозреваемая сразу обманула оперативников, заявив, что ранее не была судима. Однако выяснилось, что ее уже привлекали к ответственности по той же 111-й статье УК. Чьему здоровью они причинила тяжкий вред, не сообщается.
Помимо Аиши, в семье воспитались еще двое пятилетних детей. К ним насильственных действий не применялось. "Малышей забрали, пока они находятся в реабилитационном центре. С ними поработали психологи, осмотрели врачи — все хорошо, ни одной ссадины. Они жили в любви, ласке и хотят домой. Однако сейчас этот вопрос даже не поднимается", — комментирует детский омбудсмен.

Глава семейства работает в органах полиции, но не обращал внимания на то, что происходит с его родной племянницей. "Я спрашивала, как он мог позволить жене довести малышку до такого состояния? Пожимает плечами", — говорит Чахкиева.

Другие детали этого резонансного дела следователи не раскрывают в целях безопасности подозреваемой. Шокированные местные жители уже призывают к самосуду над семьей, истязавшей семилетнего ребенка. По словам замруководителя регионального управления СК Тимура Галаева, в ближайшее время Макку Гулиеву поместят в СИЗО.

Нет никаких документов

История взволновала всю республику: из разных уголков Ингушетии в аппарат уполномоченного посыпались просьбы отдать девочку в новую семью. Однако пока самое важное — восстановить здоровье Аиши.

"Ингушские врачи прооперировали ее в тот же вечер, им удалось спасти руку от ампутации", — рассказала РИА Новости исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Зарема Льянова.

Главный хирург-ортопед России Валерий Митиш в телефонном режиме вел консультации и помогал коллегам. Сейчас пациентка в сознании и разговаривает, к руке возвращается естественный розовый цвет. Состояние девочки оценивается как стабильно тяжелое. Пятого июля вечерним рейсом ее отправили в Москву для дальнейшего лечения в клинике Леонида Рошаля.
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова уточнила РИА Новости, что проверят всю цепочку бездействия в отношении ребенка, виновные должны понести наказание. К слову, у Аиши вообще не было никаких документов, даже свидетельство о рождении пришлось восстанавливать.
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СКРАнна КузнецоваСледственный комитет РФЛеонид РошальИнгушетияМоскваРоссияОбщество
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