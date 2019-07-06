В Великобритании ищут желающих есть шоколад за деньги

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Крупный производитель продуктов питания объявил набор на должность дегустатора шоколада в штаб-квартиру, которая находится в городе Слау (Великобритания), Крупный производитель продуктов питания объявил набор на должность дегустатора шоколада в штаб-квартиру, которая находится в городе Слау (Великобритания), сообщает The Scottish Sun.

Подать заявку можно до 8 июля. Опыт работы не требуется. Главное — идеальные вкусовые рецепторы.

Претендентам придется пройти строгий отбор. На экзамене надо будет оценить вкус различных продуктов и решить насколько они сладкие, соленые, горькие или соленые по шкале от 1 до 15.

Восемь кандидатов, успешно справившихся с заданием, пройдут шестимесячный курс обучения вкусу, прежде чем их допустят к дегустациям, их научат распознавать ароматы, вкусы и текстуры шоколада.

В дальнейшем они будут участвовать в тестировании существующих и новых продуктов, помогать разрабатывать бренды и улучшать их вкусовые качества.