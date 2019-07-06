Бывший директор Музея Москвы Алина Сапрыкина рассказала о его будущем

Участницы барабанного шоу в рамках акции "Ночь музеев" во дворе Музея Москвы на Зубовском бульваре.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В арт-мире столицы произошло неожиданное событие — департамент культуры города сменил директора Музея Москвы. Почему об этом говорят, как жил музей последние шесть лет и каковы планы на будущее — в материале РИА Новости.

В 1896 году появился Музей городского хозяйства, в течение века он много раз менял адреса и названия. В 2011-м около миллиона единиц хранения экспозиции было перевезено в Провиантские склады, а в 2013-м музейное объединение возглавила Алина Сапрыкина. За шесть лет была полностью создана новая концепция развития. Сапрыкина много раз признавалась одним из лучших музейных менеджеров России, а Провиантские склады стали новой модной живой точкой на культурной карте Москвы.

"Все шесть лет мы создавали, собственно, новый смысл и образ музея города — от выставок и экскурсий до образовательных программ, от детского центра до лектория, кинофестивалей и так далее. По сути, мы модернизировали старый лужковский краеведческий музей и превратили его в современный городской европейский и динамичный. Во многом задающий тренды на карте городских музеев России и мира", — рассказала Алина Сапрыкина в интервью РИА Новости.

По данным, предоставленным пресс-службой, в год музей посещает около 800 тысяч человек, проводится около 450 различных мероприятий, в том числе порядка 50 больших и маленьких выставок, фестивали, блошиные рынки и концерты. Работает детский центр, экскурсионное бюро и центр документального кино.

Все это происходит в трех корпусах Провиантских складов, которые за эти годы подреставрировали, где-то подкрасили, где-то что-то починили. Но глобальную реконструкцию, которая позволила бы в бывшем гараже (с 30-х годов в ампирном общественном строении XIX века располагался гараж Минобороны) разместить постоянную экспозицию музея, начать пока не удалось. Все эти годы шла подготовка.

"Любой настоящий музей — это прежде всего, конечно, экспозиция, — рассказывает Алина Сапрыкина. — Нам удалось за это время разработать проект реставрации нашего памятника архитектуры федерального значения. Он был согласован с Москомнаследием. Несколько концепций по развитию музея и его территорий, два архитектурных проекта с функциональным зонированием, наброски экспозиции и многое другое".

Таким образом, Алина оставляет новому директору современный живой музей без постоянной экспозиции, но с представлением, как ее делать и где размещать.

"Только после воплощения в реальность всех этих разработок Музей Москвы станет одним из лучших городских музеев в мире, как я мечтала и чем мы жили все эти годы, а сам комплекс — достойным пространством для развития последних достижений музея. В этом плане я желаю новому директору больших успехов," — заявила Алина Сапрыкина (директор Музея Москвы с 2013 по 2019 год).

© Фото : предоставлено Музеем Москвы Алина Сапрыкина, директор Музея Москвы с 2013 по 2019 год © Фото : предоставлено Музеем Москвы Алина Сапрыкина, директор Музея Москвы с 2013 по 2019 год