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РИА Новости
Культура

Бывший директор Музея Москвы Алина Сапрыкина рассказала о его будущем

10:30
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкУчастницы барабанного шоу в рамках акции "Ночь музеев" во дворе Музея Москвы на Зубовском бульваре.
Участницы барабанного шоу в рамках акции Ночь музеев во дворе Музея Москвы на Зубовском бульваре.
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В арт-мире столицы произошло неожиданное событие — департамент культуры города сменил директора Музея Москвы. Почему об этом говорят, как жил музей последние шесть лет и каковы планы на будущее — в материале РИА Новости.
В 1896 году появился Музей городского хозяйства, в течение века он много раз менял адреса и названия. В 2011-м около миллиона единиц хранения экспозиции было перевезено в Провиантские склады, а в 2013-м музейное объединение возглавила Алина Сапрыкина. За шесть лет была полностью создана новая концепция развития. Сапрыкина много раз признавалась одним из лучших музейных менеджеров России, а Провиантские склады стали новой модной живой точкой на культурной карте Москвы.

"Все шесть лет мы создавали, собственно, новый смысл и образ музея города — от выставок и экскурсий до образовательных программ, от детского центра до лектория, кинофестивалей и так далее. По сути, мы модернизировали старый лужковский краеведческий музей и превратили его в современный городской европейский и динамичный. Во многом задающий тренды на карте городских музеев России и мира", — рассказала Алина Сапрыкина в интервью РИА Новости.

По данным, предоставленным пресс-службой, в год музей посещает около 800 тысяч человек, проводится около 450 различных мероприятий, в том числе порядка 50 больших и маленьких выставок, фестивали, блошиные рынки и концерты. Работает детский центр, экскурсионное бюро и центр документального кино.
© РИА Новости

В водонапорных башнях у Крестовской заставы в 1896 году был организован Музей московского городского хозяйства.

Репродукция открытки 1900 года с видом водонапорных башен у Крестовской заставы
1 из 11

В водонапорных башнях у Крестовской заставы в 1896 году был организован Музей московского городского хозяйства.

© РИА Новости
© РИА Новости / Александр Поляков

С 1934 года в здании церкви Иоанна Богослова был размещен Музей истории и реконструкции Москвы.

Здание церкви Иоанна Богослова, в котором был размещен Музей истории и реконструкции Москвы
2 из 11

С 1934 года в здании церкви Иоанна Богослова был размещен Музей истории и реконструкции Москвы.

© РИА Новости / Александр Поляков
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Посетители в Музее Москвы на Зубовском бульваре во время акции "Ночь музеев".

Посетители в Музее Москвы на Зубовском бульваре во время акции Ночь музеев в Москве
3 из 11

Посетители в Музее Москвы на Зубовском бульваре во время акции "Ночь музеев".

© РИА Новости / Владимир Песня
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Выставка "Дорогие москвичи и гости столицы" в Центре Гиляровского, который входит в музейное объединение.

Выставка Дорогие москвичи и гости столицы в Центре Гиляровского
4 из 11

Выставка "Дорогие москвичи и гости столицы" в Центре Гиляровского, который входит в музейное объединение.

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"

Трансляция матча открытия чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы.

Трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы
5 из 11

Трансляция матча открытия чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы.

© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
© Фото : предоставлено Музеем Москвы

Выставка "Оттепель", 2017 год.

Выставка Оттепель
6 из 11

Выставка "Оттепель", 2017 год.

© Фото : предоставлено Музеем Москвы
© Фото : предоставлено Музеем Москвы

Показ Алены Ахмадуллиной, 2018 год.

Показ Алены Ахмадулиной
7 из 11

Показ Алены Ахмадуллиной, 2018 год.

© Фото : предоставлено Музеем Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Выставка "Азбука музея", 2016 год.

Выставка Азбука музея в Музее Москвы
8 из 11

Выставка "Азбука музея", 2016 год.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Историк моды Александр Васильев во время экскурсии на открытии выставки "Москва. Мода и Революция", 2017 год.

Историк моды Александр Васильев во время экскурсии на открытии выставки Москва. Мода и Революция в Музее Москвы
9 из 11

Историк моды Александр Васильев во время экскурсии на открытии выставки "Москва. Мода и Революция", 2017 год.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На выставке "История "Интуриста" в советском туристическом плакате", 2019 год.

На выставке История Интуриста в советском туристическом плакате в Музее Москвы
10 из 11

На выставке "История "Интуриста" в советском туристическом плакате", 2019 год.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Посетители на блошином рынке.

Городской блошиный рынок в Музее Москвы
11 из 11

Посетители на блошином рынке.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 11

В водонапорных башнях у Крестовской заставы в 1896 году был организован Музей московского городского хозяйства.

© РИА Новости
2 из 11

С 1934 года в здании церкви Иоанна Богослова был размещен Музей истории и реконструкции Москвы.

© РИА Новости / Александр Поляков
3 из 11

Посетители в Музее Москвы на Зубовском бульваре во время акции "Ночь музеев".

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
4 из 11

Выставка "Дорогие москвичи и гости столицы" в Центре Гиляровского, который входит в музейное объединение.

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
5 из 11

Трансляция матча открытия чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы.

© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
6 из 11

Выставка "Оттепель", 2017 год.

© Фото : предоставлено Музеем Москвы
7 из 11

Показ Алены Ахмадуллиной, 2018 год.

© Фото : предоставлено Музеем Москвы
8 из 11

Выставка "Азбука музея", 2016 год.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
9 из 11

Историк моды Александр Васильев во время экскурсии на открытии выставки "Москва. Мода и Революция", 2017 год.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 11

На выставке "История "Интуриста" в советском туристическом плакате", 2019 год.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 11

Посетители на блошином рынке.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Все это происходит в трех корпусах Провиантских складов, которые за эти годы подреставрировали, где-то подкрасили, где-то что-то починили. Но глобальную реконструкцию, которая позволила бы в бывшем гараже (с 30-х годов в ампирном общественном строении XIX века располагался гараж Минобороны) разместить постоянную экспозицию музея, начать пока не удалось. Все эти годы шла подготовка.

"Любой настоящий музей — это прежде всего, конечно, экспозиция, — рассказывает Алина Сапрыкина. — Нам удалось за это время разработать проект реставрации нашего памятника архитектуры федерального значения. Он был согласован с Москомнаследием. Несколько концепций по развитию музея и его территорий, два архитектурных проекта с функциональным зонированием, наброски экспозиции и многое другое".

Таким образом, Алина оставляет новому директору современный живой музей без постоянной экспозиции, но с представлением, как ее делать и где размещать.

"Только после воплощения в реальность всех этих разработок Музей Москвы станет одним из лучших городских музеев в мире, как я мечтала и чем мы жили все эти годы, а сам комплекс — достойным пространством для развития последних достижений музея. В этом плане я желаю новому директору больших успехов," — заявила Алина Сапрыкина (директор Музея Москвы с 2013 по 2019 год).

© Фото : предоставлено Музеем МосквыАлина Сапрыкина, директор Музея Москвы с 2013 по 2019 год
Директор Музея Москвы Алина Сапрыкина
© Фото : предоставлено Музеем Москвы
Алина Сапрыкина, директор Музея Москвы с 2013 по 2019 год
Первого июля в департаменте культуры Москвы Алине Сапрыкиной вручили благодарность от мэра Собянина и не продлили контракт. Департамент не комментирует, почему было принято такое решение. На должность директора была назначена культуролог, арт-менеджер Анна Трапкова. С 2017 года Анна была заместителем директора по проектам реконструкции и развития музея "Гараж", а до того четыре года заместителем директора по развитию ГМИИ имени А. С. Пушкина. Анна Трапкова не смогла предоставить комментарий РИА Новости о своем видении дальнейшего развития музея.
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