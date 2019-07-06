Бывший директор Музея Москвы Алина Сапрыкина рассказала о его будущем

"Все шесть лет мы создавали, собственно, новый смысл и образ музея города — от выставок и экскурсий до образовательных программ, от детского центра до лектория, кинофестивалей и так далее. По сути, мы модернизировали старый лужковский краеведческий музей и превратили его в современный городской европейский и динамичный. Во многом задающий тренды на карте городских музеев России и мира", — рассказала Алина Сапрыкина в интервью РИА Новости.
В водонапорных башнях у Крестовской заставы в 1896 году был организован Музей московского городского хозяйства.
В водонапорных башнях у Крестовской заставы в 1896 году был организован Музей московского городского хозяйства.
С 1934 года в здании церкви Иоанна Богослова был размещен Музей истории и реконструкции Москвы.
С 1934 года в здании церкви Иоанна Богослова был размещен Музей истории и реконструкции Москвы.
Посетители в Музее Москвы на Зубовском бульваре во время акции "Ночь музеев".
Посетители в Музее Москвы на Зубовском бульваре во время акции "Ночь музеев".
Выставка "Дорогие москвичи и гости столицы" в Центре Гиляровского, который входит в музейное объединение.
Выставка "Дорогие москвичи и гости столицы" в Центре Гиляровского, который входит в музейное объединение.
Трансляция матча открытия чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы.
Трансляция матча открытия чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы.
Выставка "Оттепель", 2017 год.
Выставка "Оттепель", 2017 год.
Показ Алены Ахмадуллиной, 2018 год.
Показ Алены Ахмадуллиной, 2018 год.
Историк моды Александр Васильев во время экскурсии на открытии выставки "Москва. Мода и Революция", 2017 год.
Историк моды Александр Васильев во время экскурсии на открытии выставки "Москва. Мода и Революция", 2017 год.
На выставке "История "Интуриста" в советском туристическом плакате", 2019 год.
На выставке "История "Интуриста" в советском туристическом плакате", 2019 год.
В водонапорных башнях у Крестовской заставы в 1896 году был организован Музей московского городского хозяйства.
С 1934 года в здании церкви Иоанна Богослова был размещен Музей истории и реконструкции Москвы.
Посетители в Музее Москвы на Зубовском бульваре во время акции "Ночь музеев".
Выставка "Дорогие москвичи и гости столицы" в Центре Гиляровского, который входит в музейное объединение.
Трансляция матча открытия чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы.
Выставка "Оттепель", 2017 год.
Показ Алены Ахмадуллиной, 2018 год.
Историк моды Александр Васильев во время экскурсии на открытии выставки "Москва. Мода и Революция", 2017 год.
На выставке "История "Интуриста" в советском туристическом плакате", 2019 год.
"Любой настоящий музей — это прежде всего, конечно, экспозиция, — рассказывает Алина Сапрыкина. — Нам удалось за это время разработать проект реставрации нашего памятника архитектуры федерального значения. Он был согласован с Москомнаследием. Несколько концепций по развитию музея и его территорий, два архитектурных проекта с функциональным зонированием, наброски экспозиции и многое другое".
"Только после воплощения в реальность всех этих разработок Музей Москвы станет одним из лучших городских музеев в мире, как я мечтала и чем мы жили все эти годы, а сам комплекс — достойным пространством для развития последних достижений музея. В этом плане я желаю новому директору больших успехов," — заявила Алина Сапрыкина (директор Музея Москвы с 2013 по 2019 год).