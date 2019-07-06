Ученые рассказали, чем отравлена почва в Москве

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В московских парках выделили землю под общественные огороды, где любой желающий может выращивать зелень, овощи. Правда, грунт там привозной, а грядки — в контейнерах. Так безопаснее, ведь почва в мегаполисе сильно загрязнена тяжелыми металлами и нефтепродуктами.

След промышленности

"Экологических функций у городской почвы, особенно в центре мегаполиса, очень много. Это геохимический барьер, в котором задерживаются на различных глубинах на длительное время множество веществ, например противогололедные реагенты. Проблема еще и в том, что площадь запечатанных территорий под асфальтом, домами, тротуарами, чрезвычайно большая. Из-за этого открытые участки городских почв страдают особенно сильно по сравнению с природными", — рассказывает РИА Новости Андрей Долгих, сотрудник отдела географии и эволюции почв Института географии РАН.

Основными индикаторами загрязненности служат тяжелые металлы. Свинец, ртуть, медь, кадмий, хром, цинк, никель, накапливаются в почве и долго не выводятся. Из других элементов — мышьяк, бром. В организм человека эти элементы попадают из воздуха или с продуктами питания. В больших концентрациях токсичны.

По информации департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, в некоторых местах в верхних горизонтах почв предельно допустимые значения (ПДК) могут быть превышены. Основной загрязнитель — цинк.

© Фото : Института археологии РАН Профиль археологического раскопа на территории Тайницкого сада в Кремле © Фото : Института археологии РАН Профиль археологического раскопа на территории Тайницкого сада в Кремле

Предки намусорили

Особенность городских почв — загрязнение нитратами и фосфором. Это заметнее всего на исторических территориях, где мощные культурные слои.

"Экстремальные концентрации фосфора наблюдаются за счет того, что домашние животные, например лошади, жили прямо во дворах городских усадеб. Человек в прошлые эпохи активно использовал древесину при строительстве, мусор не вывозил. В условиях затрудненного дренажа, высокой скорости накопления строительного, бытового, производственного мусора формировался переувлажненный органический культурный слой, насыщенный слаборазложившимся органическим веществом (щепа и навоз). Яркий пример — Подол Московского Кремля, южный склон Боровицкого холма, Зарядье. В Москве таких участков немного в отличие от, скажем, Великого Новгорода, который в Средние века был одним из крупнкрупнейших городов Руси. Там в почвах экстремальные показатели по азоту, фосфору, цинку, меди, что отражается и на верхних горизонтах современной городской почвы", — продолжает Долгих.

Наши предки не вывозили мусор, поэтому культурные слои в Москве и других древних городах загрязнены этими элементами сильнее, чем современные. Из-за нарушения грунтов, перемешивания нитраты и фосфор проникают в верхние слои.

Неблагополучная ситуация складывается с органическими загрязнителями от сгорания топлива, а также нефтепродуктами. Это расплата за автомобили в городах, развитую сеть автозаправок, предприятия химической промышленности, производства стройматериалов. По официальным данным, в почвах Москвы уровень бензапирена в два раза превышает ПДК.

Чрезвычайно токсичны диоксины и близкие к ним по свойствам полихлорбифенилы. В окружающую среду они попадают из-за применения пестицидов, из техногенных выбросов и остаются там десятки лет. Ими в разной степени загрязнены почвы любого крупного промышленного города.

Помимо химического, почва испытывает микробное заражение. Бактерии, грибки, вирусы находятся там постоянно, это часть естественного сообщества почвы. Однако техногенные аварии, такие как прорывы канализации, смещают баланс в сторону патогенных микроорганизмов.

Тяга к земле

С некоторых пор в мире развивается городское фермерство. Жители крупных мегаполисов разводят огороды во дворах, на пустырях и крышах. Большой популярностью пользуются общественные огороды, где можно взять в аренду грядку или участок.

В Москве тоже есть общественные огороды в парках и во дворах. Несколько лет назад были попытки осваивать пустыри на "Красном Октябре". Энтузиасты городского фермерства вырастили там помидоры, редиску, картофель, тыквы.

"Это бред! Разводить огород в городе на каком-то пустыре? Это очень опасно. Там и локальные загрязнения, и радиация возможны. Да что угодно!" — комментирует РИА Новости Дмитрий Соловьев, генеральный директор МИП Почвенного института имени В. В. Докучаева.

По его словам, оригинальных почв в городе практически нет. Они все как-то использовались в прошлом. Заниматься огородничеством на неизвестном грунте рискованно. Для локального заражения ртутью, тяжелыми металлами достаточно, чтобы кто-то выкинул здесь когда-то люминесцентную лампу, батарейку.

"Нужно контролировать загрязненность грунта или привозить новый", — подчеркивает Соловьев.

Экология улучшается

По мнению Андрея Долгих, уровень загрязнения почв в Москве за последние тридцать лет значительно снизился. В пределах МКАД теперь мало крупных промышленных предприятий, меньше источников аэрозольных загрязнений. Благодаря запрету на использование этилированного бензина уменьшилось загрязнение свинцом.

Оздоровлению окружающей среды способствует также регулярная замена верхнего слоя газонов и клумб. В привозном грунте есть специальные составы, поглощающие остатки реагентов.