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РИА Новости

На бочке с плутонием. Где лежат атомные бомбы, потерянные военными

08:00
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© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)Ядерные бомбы B61
Ядерные бомбы B61
© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. В военно-воздушных силах разных стран нередки случаи, когда летчикам приходится выполнять аварийный сброс боезапаса. Так, на этой неделе штурмовик A-10 Thunderbolt ВВС США после попадания птицы в двигатель сбросил учебные бомбы над Флоридой. Похожий инцидент неделю назад произошел в Индии, где истребитель-бомбардировщик избавился от учебного боекомплекта прямо на городом Амбала. "Роняли" и реальные боеприпасы, причем порой ядерные. Особенно в этом преуспели американские военные — Пентагон даже ввел специальный код: "Сломанная стрела". О том, где и как человечество теряло свое самое опасное оружие, — в материале РИА Новости.

Неуправляемый бомбардировщик

За годы холодной войны зафиксировано порядка пятидесяти различных происшествий с ядерным оружием при участии американцев. Впервые ядерный боеприпас потеряли в феврале 1950-го. Самолет Convair B-36 ВВС США с ядерной бомбой Mark IV летел из Аляски в Техас. По пути пилот должен был сымитировать атомную атаку на Сан-Франциско. Но после семи часов полета у бомбардировщика из-за обледенения отказали двигатели — он начал стремительно терять скорость и высоту. Командир приказал экипажу скинуть опасный груз и покинуть машину.
Неуправляемый B-36 пролетел еще несколько сотен миль и разбился на западе Канады в провинции Британская Колумбия. Согласно официальному докладу, бомба взорвалась на высоте трехсот метров над поверхностью океана. Однако достоверно подтвердить факт ее самоликвидации Пентагон так и не смог. Разбившийся бомбардировщик обнаружили только три года спустя. А на месте крушения были найдены детонаторы, косвенно подтверждающие, что бомба была настоящей, а не учебной. Вероятнее всего, ядерная бомба до сих пор лежит на дне Тихого океана.
© Фото : U.S. Air ForceБомбардировщик B-36 "Миротворец" ВВС США, способный нести ядерное оружие
Бомбардировщик B-36 Миротворец ВВС США, способный нести ядерное оружие
© Фото : U.S. Air Force
Бомбардировщик B-36 "Миротворец" ВВС США, способный нести ядерное оружие

Неудачная дозаправка

В марте 1956-го американский бомбардировщик B-47 должен был совершить беспосадочный перелет с авиабазы Макдилл во Флориде на авиабазу Бен-Герир в Марокко. Большую часть времени полет проходил нормально, но над Средиземным морем, когда самолет готовился к очередной дозаправке в воздухе, на высоте четырех километров с ним неожиданно оборвалась связь. На борту бомбардировщика находились два контейнера с оружейным плутонием.
Поиски пропавшего самолета продолжались несколько недель. Однако ни установить место крушения, ни обнаружить тела трех членов экипажа так и не удалось. Не нашли и контейнеры с радиоактивным металлом. Известно, что последний раз экипаж выходил на связь в нескольких десятках километров от марокканской границы. По всей видимости, плутоний так и остался лежать где-то в этом районе.
© Фото : Public DomainСамолет Boeing B-47E
Самолет Boeing B-47E
© Фото : Public Domain
Самолет Boeing B-47E

Северное сияние

Еще один инцидент с американским бомбардировщиком произошел более 50 лет назад. В январе 1968-го стратегический B-52 с четырьмя водородными бомбами на борту потерпел крушение в семи милях от авиабазы Туле на севере Гренландии. Самолет совершал очередное патрулирование. Во время полета в кабине пилотов возникло возгорание. Экипаж пытался потушить огонь, однако площадь пожара все увеличивалась, из-за этого невозможно было совершить и аварийную посадку.
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Только шесть из семи летчиков сумели катапультироваться — один военный погиб, получив смертельные травмы на борту. Бомбардировщик упал на ледяное поле. Огромная машина пробила толстый лед и ушла на дно. Сразу же начались поиски обломков и самое главное — ядерных боеприпасов. Как выяснилось впоследствии, одна из бомб сдетонировала, нанеся тем самым серьезный ущерб окружающей среде. Позже тысячи тонн загрязненного снега и льда отправили на захоронение в США.
Еще одна бомба была сильно повреждена, но не взорвалась. Два других боеприпаса утонули вместе с обломками самолета. Первый заряд смогли обнаружить и достать с океанского дна только спустя десять лет. Второй до сих пор лежит на дне моря Баффина. Этот инцидент получил широкую огласку, правительство Дании выразило протест. Кроме того, происшествие заставило Министерство обороны США приостановить воздушное патрулирование бомбардировщиков с ядерными зарядами на борту.
© Фото : Public domainЗапуск крылатой ракеты с бомбардировщика B-52
Запуск крылатой ракеты с бомбардировщика B-52
© Фото : Public domain
Запуск крылатой ракеты с бомбардировщика B-52

Столкновение над курортом

Тайби-Айленд сегодня — один из самых популярных курортов США. Песчаный пляж, теплое море и солнце ежегодно привлекают сюда тысячи туристов. Единственное, что турагентства стараются не упоминать в рекламных буклетах, — произошедший здесь более пятидесяти лет назад серьезный инцидент с ядерным оружием. В феврале 1958-го бомбардировщик B-47 выполнял плановый учебный полет. На борту самолета находилась ядерная бомба Mark 15 массой в три с половиной тонны.
© AP PhotoАмериканские истребители F-86 "Сейбр" в небе Северной Кореи, 1952 год
Американские истребители F-86 Сейбр в небе Северной Кореи, 1952 год
© AP Photo
Американские истребители F-86 "Сейбр" в небе Северной Кореи, 1952 год
В это же время в воздухе маневрировал истребитель F-86. Из-за несогласованности действий экипажей самолетов произошло столкновение. Истребитель повредил крыло бомбардировщика. Экипаж B-47 приготовился к аварийной посадке, но перед этим сбросил радиоактивный груз в реку Саванну. Самолет благополучно приземлился, а летчиков наградили.
Что касается ядерного боеприпаса, то его до сих пор не нашли, несмотря на множество попыток. Некоторые энтузиасты пытаются найти смертоносный груз и сегодня. А пока отдыхающие купаются в море и загорают на пляжах Тайби-Айленда в тесном соседстве с трехтонной атомной бомбой.
© Фото : public domainАмериканская ядерная бомба Mark 15
Американская ядерная бомба Mark 15
© Фото : public domain
Американская ядерная бомба Mark 15

Подводный полигон

О потере ядерных боеприпасов воздушного базирования в СССР известно немного: с большой долей вероятности можно утверждать, что таких инцидентов не было вообще. Однако советские военные тоже оставляли атомное оружие на дне Мирового океана, но не из-за ЧП в небе, а в результате аварий подводных лодок.
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Так, после гибели подводной лодки К-278 "Комсомолец" 7 апреля 1989-го на дне Норвежского моря остались лежать атомный реактор и несколько торпед с ядерными боеголовками. Тогда в аварии погибли 42 подводника.
Сейчас "Комсомолец" покоится на глубине 1658 метров. В период с 1989 по 1998 год к месту гибели АПЛ отправлялись семь глубоководных экспедиций. С помощью аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" исследователи изучили состояние корпуса, реактора и торпед. В итоге они пришли к выводу, что лодка радиационной опасности для окружающей среды не представляет.
© Фото : public domainАПЛ К‑278 "Комсомолец"
АПЛ К‑278 Комсомолец
© Фото : public domain
АПЛ К‑278 "Комсомолец"
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