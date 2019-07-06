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РИА Новости
Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.

Мы все умрём. Стремление к бессмертию. Часть II

Вчера, 12:00
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Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Стремление к бессмертию. Часть II
Вчера, 12:00
Мы начинаем стареть с самого зачатия. И пытаемся замедлить этот процесс, а лучше – остановить. Или даже обратить. Но мы не представляем, какой ящик Пандоры откроем, если бессмертие (или хотя бы просто экстремальное долголетие) станет доступно каждому
Население Земли растёт взрывными темпами. Если в начале XX века на планете было меньше двух миллиардов человек, то к концу столетия – уже шесть, а в мае 2019 года стало 7,8. И это в основном за счёт развивающихся стран: эксперты отмечают, что в развитых государствах рождаемость и количество детей на семью стабильно сокращаются. В то же время, согласно распространённым экономическим моделям, ресурсы на планете растут в линейной прогрессии – намного медленнее, чем население.
Каким будет мир людей, живущих по несколько столетий? Как часто в нём будут рождаться дети? Хватит ли многовековым долгожителям ресурсов и что придётся делать, когда они закончатся?
Эпизод подготовлен при поддержке международного фестиваля науки и технологий Geek Picnic.
Это вторая часть разговора о старении. В первой части мы обсудили, почему люди стареют и умирают, как наука пытается продлить молодость и жизнь человека и что каждый день убивает в четыре раза больше людей, чем Чернобыльская авария.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
Эксперты подкаста – Александр Тышковский, Обри ди Грей
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Мы все умрём. Но это не точноПодкаст
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