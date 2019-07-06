Мы все умрём. Стремление к бессмертию. Часть II

Население Земли растёт взрывными темпами. Если в начале XX века на планете было меньше двух миллиардов человек, то к концу столетия – уже шесть, а в мае 2019 года стало 7,8. И это в основном за счёт развивающихся стран: эксперты отмечают, что в развитых государствах рождаемость и количество детей на семью стабильно сокращаются. В то же время, согласно распространённым экономическим моделям, ресурсы на планете растут в линейной прогрессии – намного медленнее, чем население.