Мэр Амстердама выступил за закрытие заведений в квартале красных фонарей

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мэр Амстердама Фемке Халсема планирует реорганизацию квартала красных фонарей и закрытие в центре заведений, в которых оказываются интимные услуги, . Мэр Амстердама Фемке Халсема планирует реорганизацию квартала красных фонарей и закрытие в центре заведений, в которых оказываются интимные услуги, сообщает Independent.

Необходимо запретить выставлять работниц домов терпимости на обзор в окна, закрыть все подобные заведения в центре города и переместить их в другие районы - возможно, в отдельный квартал, сказала чиновник.

В первую очередь, Фемке Халсема собирается обязать владельцев заведений занавесить все окна. Это позволит оградить женщин от насмешек и унижений многочисленных туристов.

Критики инициативы мэра, отмечают, что такие шаги городской власти фактически уничтожат одну из самых популярных туристических локаций Амстердама, что негативно повлияет на туристическую сферу в целом.

Несмотря на эти высказывание, мэр Амстердама планирует решить проблему квартала красных фонарей в ближайшие 20 лет.