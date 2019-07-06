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РИА Новости
Туризм

Мэр Амстердама выступил за закрытие заведений в квартале красных фонарей

Вчера, 11:43
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© AFP 2019 / Peter DejongКвартал Красных фонарей в Амстердаме
Квартал Красных фонарей в Амстердаме
© AFP 2019 / Peter Dejong
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мэр Амстердама Фемке Халсема планирует реорганизацию квартала красных фонарей и закрытие в центре заведений, в которых оказываются интимные услуги, сообщает Independent.
Необходимо запретить выставлять работниц домов терпимости на обзор в окна, закрыть все подобные заведения в центре города и переместить их в другие районы - возможно, в отдельный квартал, сказала чиновник.
В первую очередь, Фемке Халсема собирается обязать владельцев заведений занавесить все окна. Это позволит оградить женщин от насмешек и унижений многочисленных туристов.
Критики инициативы мэра, отмечают, что такие шаги городской власти фактически уничтожат одну из самых популярных туристических локаций Амстердама, что негативно повлияет на туристическую сферу в целом.
Несмотря на эти высказывание, мэр Амстердама планирует решить проблему квартала красных фонарей в ближайшие 20 лет.
Напомним, что власти столицы Нидерландов уже приняли решение ограничить численность экскурсионных групп, которые приезжают в центр и посещают знаменитый квартал.
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