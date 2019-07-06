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РИА Новости
Культура

Перья от кутюр: что показали на неделе моды в Париже

08:00
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В Париже прошла Неделя высокой моды, на которой дизайнеры показали, что и с чем носить этой осенью и зимой. С особым трепетом модницы и модники всего мира ждали коллекцию Chanel. Над ней работала Виржини Виар, сменившая легендарного Карла Лагерфельда. Но и помимо этого на Неделе было множество достойных внимания новинок.
© AFP 2019 / Thomas Samson

Датчанка Айрис ван Херпен вновь интригует модную общественность: на этот раз публику поразили футуристичные волнообразные платья моделей. Дизайнер вдохновлялась кинетическими скульптурами американца Энтони Хоу, а коллекция получила название "Гипноз".

Модели на показе Iris van Herpen в рамках Недели высокой моды в Париже
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Датчанка Айрис ван Херпен вновь интригует модную общественность: на этот раз публику поразили футуристичные волнообразные платья моделей. Дизайнер вдохновлялась кинетическими скульптурами американца Энтони Хоу, а коллекция получила название "Гипноз".

© AFP 2019 / Thomas Samson
© AP Photo / Kamil Zihnioglu

Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер представила одно из творений дома Givenchy. На подиум она вышла в массивном черном платье, украшенном перьями разных цветов.

Модель на показе Givenchy в рамках Недели высокой моды в Париже
2 из 9

Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер представила одно из творений дома Givenchy. На подиум она вышла в массивном черном платье, украшенном перьями разных цветов.

© AP Photo / Kamil Zihnioglu
© AP Photo / Michel Euler

Модный дом Christian Dior в новой коллекции лаконичен — большинство платьев выполнены в тканях темных оттенков и драпированы сеткой. Но не обошлось без сюрпризов: закрывала шоу модель, облаченная в уменьшенную версию особняка на авеню Монтень, где располагается модный дом.

Модель на показе Dior в рамках Недели высокой моды в Париже
3 из 9

Модный дом Christian Dior в новой коллекции лаконичен — большинство платьев выполнены в тканях темных оттенков и драпированы сеткой. Но не обошлось без сюрпризов: закрывала шоу модель, облаченная в уменьшенную версию особняка на авеню Монтень, где располагается модный дом.

© AP Photo / Michel Euler
© AFP 2019 / Thomas Samson

Китаянка Гуо Пей известна, среди прочего, тем, что сшила для Рианны знаменитое желтое платье, в нем певица блистала на Met Gala. Пей часто обращается к своим корням при создании костюмов. Так было и в этот раз: в коллекции "Альтернативная вселенная" дизайнер украсила платья героями китайского фольклора.

Модели на показе Guo Pei в рамках Недели высокой моды в Париже
4 из 9

Китаянка Гуо Пей известна, среди прочего, тем, что сшила для Рианны знаменитое желтое платье, в нем певица блистала на Met Gala. Пей часто обращается к своим корням при создании костюмов. Так было и в этот раз: в коллекции "Альтернативная вселенная" дизайнер украсила платья героями китайского фольклора.

© AFP 2019 / Thomas Samson
© REUTERS / Charles Platiau

Характерной чертой работ ливанца Джорджа Хобейка является их нарочитая женственность и своеобразная отделка. Так и сейчас Хобейка не отказался украсить своих моделей и обратился к одному из знаковых тонов сезона — розовому.

Модель на показе Georges Hobeika в рамках Недели высокой моды в Париже
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Характерной чертой работ ливанца Джорджа Хобейка является их нарочитая женственность и своеобразная отделка. Так и сейчас Хобейка не отказался украсить своих моделей и обратился к одному из знаковых тонов сезона — розовому.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Regis Duvignau

Стиль Жан-Поля Готье настолько специфичен, что узнаваем всеми. Он не перестает удивлять причудливыми цветами, креативными образами или необычным макияжем моделей. Особенно запомнился финальный аккорд нынешней коллекции: свадебное платье, по виду напоминающее новогоднюю елку.

Модель на показе Jean Paul Gaultier в рамках Недели высокой моды в Париже
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Стиль Жан-Поля Готье настолько специфичен, что узнаваем всеми. Он не перестает удивлять причудливыми цветами, креативными образами или необычным макияжем моделей. Особенно запомнился финальный аккорд нынешней коллекции: свадебное платье, по виду напоминающее новогоднюю елку.

© REUTERS / Regis Duvignau
© REUTERS / Charles Platiau

На время показа коллекции Chanel Гран-Пале переоборудовали в настоящую библиотеку — модели в платьях из струящихся тканей, твидовых пальто и костюмах дефилировали мимо шкафов с книгами. В модном доме решили "похулиганить" и разбавили сдержанный крой моделей яркими тканями: темно-бирюзовыми, коралловыми, бордовыми.

Модели на показе Guo Pei в рамках Недели высокой моды в Париже
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На время показа коллекции Chanel Гран-Пале переоборудовали в настоящую библиотеку — модели в платьях из струящихся тканей, твидовых пальто и костюмах дефилировали мимо шкафов с книгами. В модном доме решили "похулиганить" и разбавили сдержанный крой моделей яркими тканями: темно-бирюзовыми, коралловыми, бордовыми.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

Француз Жюльен Фурнье на заре карьеры работал в Доме моды Nina Ricci, а после занимался аксессуарами для Christian Dior и Givenchy. Вероятно, поэтому он большое внимание уделяет деталям: на этой Неделе моды от внимания публики не ускользнула, в том числе, шикарная шляпа из ярко-синих перьев.

Модель на показе Julien Fournie в рамках Недели высокой моды в Париже
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Француз Жюльен Фурнье на заре карьеры работал в Доме моды Nina Ricci, а после занимался аксессуарами для Christian Dior и Givenchy. Вероятно, поэтому он большое внимание уделяет деталям: на этой Неделе моды от внимания публики не ускользнула, в том числе, шикарная шляпа из ярко-синих перьев.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

Еще один ливанец — Эли Сааб не стал изменять себе: в новой коллекции можно найти все, что так любит модельер. Это драпировки из атласа и парчи, вышивка золотом, шлейфы и женственные силуэты.

Модель на показе Elie Saab в рамках Недели высокой моды в Париже
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Еще один ливанец — Эли Сааб не стал изменять себе: в новой коллекции можно найти все, что так любит модельер. Это драпировки из атласа и парчи, вышивка золотом, шлейфы и женственные силуэты.

© REUTERS / Charles Platiau
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КультураСтиль жизниНовости культурыChanelСинди КроуфордЖан-Поль ГотьеКарл ЛагерфельдПарижChristian Dior
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