Перья от кутюр: что показали на неделе моды в Париже

Датчанка Айрис ван Херпен вновь интригует модную общественность: на этот раз публику поразили футуристичные волнообразные платья моделей. Дизайнер вдохновлялась кинетическими скульптурами американца Энтони Хоу, а коллекция получила название "Гипноз".
Датчанка Айрис ван Херпен вновь интригует модную общественность: на этот раз публику поразили футуристичные волнообразные платья моделей. Дизайнер вдохновлялась кинетическими скульптурами американца Энтони Хоу, а коллекция получила название "Гипноз".
Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер представила одно из творений дома Givenchy. На подиум она вышла в массивном черном платье, украшенном перьями разных цветов.
Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер представила одно из творений дома Givenchy. На подиум она вышла в массивном черном платье, украшенном перьями разных цветов.
Модный дом Christian Dior в новой коллекции лаконичен — большинство платьев выполнены в тканях темных оттенков и драпированы сеткой. Но не обошлось без сюрпризов: закрывала шоу модель, облаченная в уменьшенную версию особняка на авеню Монтень, где располагается модный дом.
Модный дом Christian Dior в новой коллекции лаконичен — большинство платьев выполнены в тканях темных оттенков и драпированы сеткой. Но не обошлось без сюрпризов: закрывала шоу модель, облаченная в уменьшенную версию особняка на авеню Монтень, где располагается модный дом.
Китаянка Гуо Пей известна, среди прочего, тем, что сшила для Рианны знаменитое желтое платье, в нем певица блистала на Met Gala. Пей часто обращается к своим корням при создании костюмов. Так было и в этот раз: в коллекции "Альтернативная вселенная" дизайнер украсила платья героями китайского фольклора.
Китаянка Гуо Пей известна, среди прочего, тем, что сшила для Рианны знаменитое желтое платье, в нем певица блистала на Met Gala. Пей часто обращается к своим корням при создании костюмов. Так было и в этот раз: в коллекции "Альтернативная вселенная" дизайнер украсила платья героями китайского фольклора.
Характерной чертой работ ливанца Джорджа Хобейка является их нарочитая женственность и своеобразная отделка. Так и сейчас Хобейка не отказался украсить своих моделей и обратился к одному из знаковых тонов сезона — розовому.
Характерной чертой работ ливанца Джорджа Хобейка является их нарочитая женственность и своеобразная отделка. Так и сейчас Хобейка не отказался украсить своих моделей и обратился к одному из знаковых тонов сезона — розовому.
Стиль Жан-Поля Готье настолько специфичен, что узнаваем всеми. Он не перестает удивлять причудливыми цветами, креативными образами или необычным макияжем моделей. Особенно запомнился финальный аккорд нынешней коллекции: свадебное платье, по виду напоминающее новогоднюю елку.
Стиль Жан-Поля Готье настолько специфичен, что узнаваем всеми. Он не перестает удивлять причудливыми цветами, креативными образами или необычным макияжем моделей. Особенно запомнился финальный аккорд нынешней коллекции: свадебное платье, по виду напоминающее новогоднюю елку.
На время показа коллекции Chanel Гран-Пале переоборудовали в настоящую библиотеку — модели в платьях из струящихся тканей, твидовых пальто и костюмах дефилировали мимо шкафов с книгами. В модном доме решили "похулиганить" и разбавили сдержанный крой моделей яркими тканями: темно-бирюзовыми, коралловыми, бордовыми.
На время показа коллекции Chanel Гран-Пале переоборудовали в настоящую библиотеку — модели в платьях из струящихся тканей, твидовых пальто и костюмах дефилировали мимо шкафов с книгами. В модном доме решили "похулиганить" и разбавили сдержанный крой моделей яркими тканями: темно-бирюзовыми, коралловыми, бордовыми.
Француз Жюльен Фурнье на заре карьеры работал в Доме моды Nina Ricci, а после занимался аксессуарами для Christian Dior и Givenchy. Вероятно, поэтому он большое внимание уделяет деталям: на этой Неделе моды от внимания публики не ускользнула, в том числе, шикарная шляпа из ярко-синих перьев.
Француз Жюльен Фурнье на заре карьеры работал в Доме моды Nina Ricci, а после занимался аксессуарами для Christian Dior и Givenchy. Вероятно, поэтому он большое внимание уделяет деталям: на этой Неделе моды от внимания публики не ускользнула, в том числе, шикарная шляпа из ярко-синих перьев.
Еще один ливанец — Эли Сааб не стал изменять себе: в новой коллекции можно найти все, что так любит модельер. Это драпировки из атласа и парчи, вышивка золотом, шлейфы и женственные силуэты.
Еще один ливанец — Эли Сааб не стал изменять себе: в новой коллекции можно найти все, что так любит модельер. Это драпировки из атласа и парчи, вышивка золотом, шлейфы и женственные силуэты.