Перья от кутюр: что показали на неделе моды в Париже

В Париже прошла Неделя высокой моды, на которой дизайнеры показали, что и с чем носить этой осенью и зимой. С особым трепетом модницы и модники всего мира ждали коллекцию Chanel. Над ней работала Виржини Виар, сменившая легендарного Карла Лагерфельда. Но и помимо этого на Неделе было множество достойных внимания новинок.