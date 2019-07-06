"Это катастрофа": сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом. О том, как им это удалось, — в материале РИА Новости.

Машина по сжиганию денег

Экономисты давно предупреждали: сланцевая революция лишь маскирует проблемы отрасли. Период бурного роста миновал. Сейчас о кризисе открыто говорят и сами игроки американского нефтегазового рынка.

На конференции по нефтехимической промышленности, состоявшейся в Питтсбурге в конце июня, Стив Шлотербек, бывший гендиректор EQT — крупнейшего производителя природного газа — признал, что для инвесторов в сланцевые проекты "революция" обернулась настоящей катастрофой.

За десять лет 40 крупнейших представителей отрасли потратили почти на 200 миллиардов больше, чем заработали. Тысячи скважин на сланцевых месторождениях перекачивают куда меньше нефти и газа, чем обещали инвесторам.

Компании, работавшие в убыток, постоянно пересматривали сроки выхода на прибыль. Но все сроки вышли, и инвесторы отвернулись от сланцевиков. В прошлом году Уолл-стрит вложила в отрасль вдвое меньше, чем в 2017-м. А ведущий американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что к 2025-му сланец вообще потеряет экономический смысл: налицо "все признаки истощения".

Это извечная проблема отрасли. Добыча на сланцевых месторождениях быстро снижается, и о первоначальной производительности можно только вспоминать. Поэтому компаниям приходится постоянно бурить новые скважины. А это огромные дополнительные расходы.

"Каждый раз, когда бурят, в трубу уходят многомиллиардные вложения, — подчеркивает Шлотербек. — Неудивительно, что акции продолжают падать".

За последнее так называемое сланцевое десятилетие отраслевые компании растеряли почти 80 процентов стоимости. Так, с 2008 года акции ключевых производителей, осуществляющих бурение на крупнейшем сланцевом месторождении страны "Марселлус — Antero, Range Resources, Cabot Oil and Gas, Southwestern Energy, CNX Gas, Gulfport, Chesapeake Energy и EQT, — подешевели на 40-95 процентов.

Орудие самоубийства

"Технологические достижения превратились для отрасли в орудие самоубийства, и, к сожалению, индустрия до сих пор не до конца осознала это", — сетует экс-глава EQT, напоминая, что с 2015 года обанкротились более 170 сланцевых компаний, накопивших долгов в общей сложности почти на 100 миллиардов долларов.

Аналитики уверены: несмотря на нефть по 60-70 долларов, волна банкротств в сланцевой индустрии усилится. Собственно, это уже происходит.

В мае американская нефтесервисная компания Weatherford International — один из ведущих провайдеров услуг в сфере бурения — сообщила, что готовится к соответствующей процедуре. А руководство двух других игроков нефтегазовой отрасли, Halcon Resources и Alta Mesa Resources, поставило под сомнение способность компаний продолжать деятельность.

В марте аналитики американского Института экономики, энергетики и финансового анализа (IEEFA) проинформировали: 29 крупных компаний по добыче сланцевого газа в прошлом году потратили на бурение почти на семь миллиардов долларов больше, чем получили от продажи топлива.

Свежая отчетность также не внушает оптимизма. По подсчетам норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, из 40 изученных ею производителей лишь у четырех в первом квартале положительное сальдо. "Свободный денежный поток подавляющего большинства операторов сланцевой добычи отрицательный", — констатировали в Rystad.

По мнению Стива Шлотербека, сланцевое бурение — единственная современная технология, принесшая инвесторам только убытки и навредившая экономике.

Не выдерживают конкуренции

Попытки сланцевиков увеличить добычу, несмотря на убытки, обусловлены стремлением составить конкуренцию России на европейском газовом рынке. Евросоюзу нужно все больше голубого топлива, но собственного не хватает. В 2018-м Европе понадобилось 390 миллиардов кубометров импортного газа. Половина этого объема поступила из России, поставившей рекордные 201,7 миллиарда кубов.

США — третий по значимости поставщик газа для ЕС (12,6 процентов). В структуре суммарного экспорта СПГ в Европу на заокеанский продукт приходится 35 процентов.