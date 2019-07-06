Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T08:01Z
https://ria.ru/20190706/1556201296.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/106549/23/1065492310_0:103:2000:1228_1036x0_80_0_0_bff1263c3e329e1e8ff868d5cfc0f758.jpg
РИА Новости

"Это катастрофа": сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России

08:00
17589
© AFP 2019 / Robin BeckУтечка нефти в Калифорнии, США
Утечка нефти в Калифорнии, США
© AFP 2019 / Robin Beck
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом. О том, как им это удалось, — в материале РИА Новости.

Машина по сжиганию денег

Экономисты давно предупреждали: сланцевая революция лишь маскирует проблемы отрасли. Период бурного роста миновал. Сейчас о кризисе открыто говорят и сами игроки американского нефтегазового рынка.
На конференции по нефтехимической промышленности, состоявшейся в Питтсбурге в конце июня, Стив Шлотербек, бывший гендиректор EQT — крупнейшего производителя природного газа — признал, что для инвесторов в сланцевые проекты "революция" обернулась настоящей катастрофой.

За десять лет 40 крупнейших представителей отрасли потратили почти на 200 миллиардов больше, чем заработали. Тысячи скважин на сланцевых месторождениях перекачивают куда меньше нефти и газа, чем обещали инвесторам.

Компании, работавшие в убыток, постоянно пересматривали сроки выхода на прибыль. Но все сроки вышли, и инвесторы отвернулись от сланцевиков. В прошлом году Уолл-стрит вложила в отрасль вдвое меньше, чем в 2017-м. А ведущий американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что к 2025-му сланец вообще потеряет экономический смысл: налицо "все признаки истощения".
Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
10 июня, 08:00
Добыча сланцевой нефти в США может быть остановлена
Это извечная проблема отрасли. Добыча на сланцевых месторождениях быстро снижается, и о первоначальной производительности можно только вспоминать. Поэтому компаниям приходится постоянно бурить новые скважины. А это огромные дополнительные расходы.

"Каждый раз, когда бурят, в трубу уходят многомиллиардные вложения, — подчеркивает Шлотербек. — Неудивительно, что акции продолжают падать".

За последнее так называемое сланцевое десятилетие отраслевые компании растеряли почти 80 процентов стоимости. Так, с 2008 года акции ключевых производителей, осуществляющих бурение на крупнейшем сланцевом месторождении страны "Марселлус — Antero, Range Resources, Cabot Oil and Gas, Southwestern Energy, CNX Gas, Gulfport, Chesapeake Energy и EQT, — подешевели на 40-95 процентов.
Утечка нефти у берегов Калифорнии, США
9 апреля, 08:00
Не в коня корм: американских сланцевиков не спасает дорогая нефть

Орудие самоубийства

"Технологические достижения превратились для отрасли в орудие самоубийства, и, к сожалению, индустрия до сих пор не до конца осознала это", — сетует экс-глава EQT, напоминая, что с 2015 года обанкротились более 170 сланцевых компаний, накопивших долгов в общей сложности почти на 100 миллиардов долларов.
Аналитики уверены: несмотря на нефть по 60-70 долларов, волна банкротств в сланцевой индустрии усилится. Собственно, это уже происходит.

В мае американская нефтесервисная компания Weatherford International — один из ведущих провайдеров услуг в сфере бурения — сообщила, что готовится к соответствующей процедуре. А руководство двух других игроков нефтегазовой отрасли, Halcon Resources и Alta Mesa Resources, поставило под сомнение способность компаний продолжать деятельность.

В марте аналитики американского Института экономики, энергетики и финансового анализа (IEEFA) проинформировали: 29 крупных компаний по добыче сланцевого газа в прошлом году потратили на бурение почти на семь миллиардов долларов больше, чем получили от продажи топлива.
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
18 мая, 08:00
Обратная сторона бума: американских сланцевиков накрыла волна банкротств
Свежая отчетность также не внушает оптимизма. По подсчетам норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, из 40 изученных ею производителей лишь у четырех в первом квартале положительное сальдо. "Свободный денежный поток подавляющего большинства операторов сланцевой добычи отрицательный", — констатировали в Rystad.
По мнению Стива Шлотербека, сланцевое бурение — единственная современная технология, принесшая инвесторам только убытки и навредившая экономике.

Не выдерживают конкуренции

Попытки сланцевиков увеличить добычу, несмотря на убытки, обусловлены стремлением составить конкуренцию России на европейском газовом рынке. Евросоюзу нужно все больше голубого топлива, но собственного не хватает. В 2018-м Европе понадобилось 390 миллиардов кубометров импортного газа. Половина этого объема поступила из России, поставившей рекордные 201,7 миллиарда кубов.
США — третий по значимости поставщик газа для ЕС (12,6 процентов). В структуре суммарного экспорта СПГ в Европу на заокеанский продукт приходится 35 процентов.
Впрочем, Старый Свет давно дал понять, что ставку на американский СПГ делать не собирается: cжиженный газ из-за океана почти на 30 процентов дороже российского трубопроводного. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в июне подтвердила, что закупки у России продолжатся, и в ближайшие десятилетия для Центральной Европы это будет играть решающую роль.
254180449
Обсудить 12
сланцевая нефтьWeatherfordсланцевый газЕвросоюзЕвропаРоссияСШАЭкономика
Рекомендуем
Женщина держит флаг Великобритании во время акции за отмену закона об экстрадиции в Гонконге
Фантомные боли Британии по китайской колонии
РИА
Новости
Работники больницы устанавливают оборудование после сильного землетрясения в Южной Калифорнии в городе Риджкрест, 4 июля 2019
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1
Девочка Аиша из Ингушетии после операции
Ингушетию потрясла история о диких издевательствах над ребенком
Ядерные бомбы B61
На бочке с плутонием. Где лежат атомные бомбы, потерянные военными
Лента
новостей
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Французский эксперт рассказал о преимуществах "Северного потока — 2"
Samsung Galaxy S9
Специалисты предупредили о новом мошенническом приложении для Android
Участники марша националистов во Львове
Европа под атакой: "украинцев выгнали по просьбе россиян и поляков"
Запуск баллистической ракеты-мишени на полигоне в Кауаи (Гавайи, США)
Столтенберг предложил России "способ спасти" ДРСМД
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на предвыборном митинге в Стрые
Порошенко уличили в снятии 34 миллионов долларов наличными
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
В "Нафтогазе" предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Фрагмент створки головного обтекателя РН Союз-2, обнаруженный в Алданском районе Республики Саха
В Якутии сообщили об обнаружении отделяемых фрагментов "Союза"
Экологи берут образцы почвы возле шоссе
Ученые рассказали, чем отравлена почва в Москве
Здание Банка России в Москве
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42Голикова утвердила план реализации Концепции развития волонтерства
10:34"Плод любви Калифорнии и Ирландии". Журналист из США восхитился Крымом
10:30Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы
10:30Бывший директор Музея Москвы Алина Сапрыкина рассказала о его будущем
10:19Пушков оценил слова Зеленского о готовности выполнять Минские соглашения
10:17На юго-востоке Москвы загорелось общежитие
10:15Мутко назвал сумму, нужную на устранение последствий паводка в Приангарье
10:14Власти Антальи выступили против дополнительных поборов с туристов
10:08В Москве в субботу выпадет до 10 миллиметров осадков
10:07В Москве спасли двух человек после падения машины в Яузу
10:04Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:59Массовое падение велосипедистов на спуске с горы в Альпах попало на видео
09:57Мутко призвал запретить строительство в зонах подтопления в Приангарье
09:55Тела подводников доставили на Серафимовское кладбище в Петербурге
09:48Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся
09:39Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
09:34Силовики обстреляли из минометов детскую площадку в Горловке, заявили в ДНР
09:27Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на употребление наркотиков
09:25В Якутии сообщили об обнаружении отделяемых фрагментов "Союза"
09:25В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими
Лента новостейМолния