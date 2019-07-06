Не просто музеи и рыжий кот: чем поразят выходные на Волге в Угличе

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Гостей на пристани в Угличе встречают не хлебом-солью, а часами, на торговой туристической улице порой слышится только иностранная речь. Сюда приезжают увидеть место, где погиб восьмилетний царевич Дмитрий, храмы и самые необычные велосипеды. Тут есть своя порода домашних питомцев: "кот обыкновенный угличский". Толстый рыжий котяра умеет фотографировать, рисовать, плавать на лодке и обожает пить чай. О том, чем еще удивит Углич, — в материале РИА Новости.

Река, кремль и смерть царевича

Музеи, церкви — это все потом; главное, что видят гости, прибывая в город, — Волга. Здесь она делает крутой изгиб и, по одной из версий, именно это дало название городу ("угол" — "Углич"). По другим версиям, "Углич" происходит от "уголь" — здесь его производили — или от славянского племени "уличи".

Попасть сюда, чтобы разобраться в вопросе или выдвинуть свою версию, довольно просто. В Углич ходят поезда и теплоходы, приезжают автобусы, а дорога, если ехать от Москвы, местами в прекрасном, хорошем или сносном состоянии. Задержит в пути лишь ремонт участков трассы в Московской области.

С гостиницами проблем тоже не будет — из номера и за полторы, и за четыре тысячи рублей в сутки откроется прекрасный вид на реку. Или на кремль, главный храм которого — церковь Димитрия на Крови — стоит на крутом и живописнейшем берегу, углом уходящем в Волгу. Его поставили на месте гибели царевича Дмитрия в первые годы XVII века: сначала была деревянная часовня, потом такая же церковь, а в 1692 году построили каменную. Тут сохранились двухсотлетние росписи, изображающие смерть царевича и расправу над убийцами. Правда, исследователи уточняют, что до сих пор неизвестно точно, как он погиб, есть две версии: закололся сам и убит по наущению Бориса Годунова.

Территория кремля напоминает полуостров, ее обрамляет Волга, Каменный ручей и река Шелковка. Последняя, правда, сейчас под землей. По преданиям, именно на ее берегах 15 мая 1591 года угличане забили камнями предполагаемых убийц царевича Дмитрия.

Увидеть Углич с высоты можно, поднявшись на кремлевскую колокольню. Вход теоретически стоит 50 рублей, практически — сколько угодно. "Проходите бесплатно, банка для пожертвований карты не принимает", — ответила сотрудница музея на слова об отсутствии наличных. Рядом с колокольней — Спасо-Преображенский собор. яркий пример ярославского зодчества XVII века.

Самый маленький велосипед в мире

Впечатление от величественных храмов и мрачных страниц в истории России разбавят музеи Углича. Тут можно поддаться суевериям, окунуться в мир кукол, петухов, карт, водки, велосипедов, тюремных сюжетов и гидроэнергетики.

Один из самых интересных музеев — "Самокатъ". Все экспонаты: и огромный велосипед с рамой над сидением, который пока служит фоторамкой, и маленький, размером с ладонь, — рабочие. На первом, как рассказывают в музее, друг Углича и велоконструктор Василий Галихин принял участие в фестивале "Угличская верста". Второй — произведение еще одного известного изобретателя велосипедов, Сергея Дашевского из Краснодара. Это самый маленький велосипед в мире — длина менее 12 сантиметров. Кататься на нем сложно, но можно.

"Самокатъ" — это не просто музей, — рассказывает одна из сотрудниц. — Здесь проходят вечера с пением под гитару, а для детей — занятия по ПДД, пленэры. Велосипедисты могут недорого приобрести запчасти".

Ну а посетители — покататься практически на всех экспонатах.

"Как дома побывал"

Еще один непростой музей — "Запретная зона" — расположен рядом с "Самокатом". История здания, в котором он находится, чем-то напоминает знаменитое "Украл, выпил — в тюрьму", только без первой части. Сначала тут находился медвытрезвитель, потом Музей истории русской водки (его перенесли в район Успенской площади), а сейчас в его стенах — Музей тюремного искусства.

Здесь покажут удивительные поделки из хлеба: фигурки, покрытые лаком, основой для которых служил казеиновый клей из корешков книг. "Хлеб жуется, потом в него добавляется соль, сигаретный пепел, зубная паста и даже моча", — объясняют экскурсоводы.

Еще "марочки". Так называют рисунки на простынях. "В 1996 году автор сбежал из колонии, а марочку, где он нарисовал свою дочь, забрал с собой", — рассказывают сотрудники историю одной картины. Естественно, есть здесь и своя камера. "Как дома побывал", — отзываются некоторые посетители с богатым жизненным опытом.

Над тюремным искусством — Музей игральных карт, а рядом безобидный, на первый взгляд, Музей кукол. Опасность есть: говорят, что никто не уходил отсюда без покупки.

Кикимора в натуральную величину

В Музее мифов и суеверий русского народа можно встретить Бабу-ягу, упыря, вурдалака, беса, домового, полевика, кикимору, птицу Сирина. Причем выполненных в натуральную величину (как узнали?) автором музея, Дарьей Чужой.

В Музее гидроэнергетики нет ни одной таблички "Руками не трогать!". Здесь, как и в "Самокате", стоит покрутить педали: можно увидеть, на что хватит выработанной энергии.

Правда, посещение музеев лучше запланировать на первую половину дня. Даже если в интернете написано, что они работают до пяти, уже в четыре часа пополудни можно натолкнуться на закрывающих двери сотрудников. На входе в некоторые музеи надпись "часы работы" ограничивается лишь временем открытия. Конец приема гостей зависит от наличия туристов и теплоходов.

"Я всего лишь продавец"

"Решайте сейчас, покупаете вы это льняное платье или нет. Завтра меня здесь уже не будет", — предупреждает в субботу продавщица одной из сувенирных палаток в парке Победы. На удивленный вопрос почему, выходной же, поясняет: "Нет теплоходов". На самом деле они были, в воскресенье в Угличе пришвартовались суда с иностранцами, но часть палаток в парке не открылись. Оставшиеся продавцы уверенно общались на английском и ловко оперировали курсами валют.

На пристани Углича первыми гостей встречают магазины Угличского часового завода. Некоторые работы филигранны, некоторые брутальны — есть из чего выбрать и за две, и за 25 тысяч рублей. На витрине табличка на английском: "Цены в рублях, но вы можете заплатить долларами или евро". На удивленный вопрос, разве это законно, сотрудница замечает: "Я не знаю, я всего лишь продавец".

Помимо часов и традиционных сувениров, из Углича стоит привезти сыр, а еще копченую рыбу. Ее порой продают прямо на набережной: лещ, стерлядь, окунь — на любой вкус.

Кот породы "обыкновенный угличский"

Есть в Угличе и городской пляж. Правда, многие местные жители говорят, что в Волге не купаются, а ездят на левый берег, на Корожечну (такая река), там нет судоходства, очень красивые берега и чистая вода.