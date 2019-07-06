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РИА Новости
Туризм

Не просто музеи и рыжий кот: чем поразят выходные на Волге в Угличе

08:00
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТорговля сувенирами на территориии Кремля в Угличе
Торговля сувенирами на территориии Кремля в Угличе
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Гостей на пристани в Угличе встречают не хлебом-солью, а часами, на торговой туристической улице порой слышится только иностранная речь. Сюда приезжают увидеть место, где погиб восьмилетний царевич Дмитрий, храмы и самые необычные велосипеды. Тут есть своя порода домашних питомцев: "кот обыкновенный угличский". Толстый рыжий котяра умеет фотографировать, рисовать, плавать на лодке и обожает пить чай. О том, чем еще удивит Углич, — в материале РИА Новости.

Река, кремль и смерть царевича

Музеи, церкви — это все потом; главное, что видят гости, прибывая в город, — Волга. Здесь она делает крутой изгиб и, по одной из версий, именно это дало название городу ("угол" — "Углич"). По другим версиям, "Углич" происходит от "уголь" — здесь его производили — или от славянского племени "уличи".
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкВид на Угличскую ГЭС, церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге и Воскресенский монастырь в городе Углич
Вид на Углическую ГЭС, церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге и Воскресенский монастырь в городе Углич
© РИА Новости / Илья Тимин
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Вид на Угличскую ГЭС, церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге и Воскресенский монастырь в городе Углич
Попасть сюда, чтобы разобраться в вопросе или выдвинуть свою версию, довольно просто. В Углич ходят поезда и теплоходы, приезжают автобусы, а дорога, если ехать от Москвы, местами в прекрасном, хорошем или сносном состоянии. Задержит в пути лишь ремонт участков трассы в Московской области.
С гостиницами проблем тоже не будет — из номера и за полторы, и за четыре тысячи рублей в сутки откроется прекрасный вид на реку. Или на кремль, главный храм которого — церковь Димитрия на Крови — стоит на крутом и живописнейшем берегу, углом уходящем в Волгу. Его поставили на месте гибели царевича Дмитрия в первые годы XVII века: сначала была деревянная часовня, потом такая же церковь, а в 1692 году построили каменную. Тут сохранились двухсотлетние росписи, изображающие смерть царевича и расправу над убийцами. Правда, исследователи уточняют, что до сих пор неизвестно точно, как он погиб, есть две версии: закололся сам и убит по наущению Бориса Годунова.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТуристы осматривают церковь Царевича Димитрия на Крови, входящую в ансамбль Угличского кремля
Туристы осматривают церковь царевича Димитрия на Крови, входящую в ансамбль Угличского кремля
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Туристы осматривают церковь Царевича Димитрия на Крови, входящую в ансамбль Угличского кремля
Территория кремля напоминает полуостров, ее обрамляет Волга, Каменный ручей и река Шелковка. Последняя, правда, сейчас под землей. По преданиям, именно на ее берегах 15 мая 1591 года угличане забили камнями предполагаемых убийц царевича Дмитрия.
Увидеть Углич с высоты можно, поднявшись на кремлевскую колокольню. Вход теоретически стоит 50 рублей, практически — сколько угодно. "Проходите бесплатно, банка для пожертвований карты не принимает", — ответила сотрудница музея на слова об отсутствии наличных. Рядом с колокольней — Спасо-Преображенский собор. яркий пример ярославского зодчества XVII века.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТорговля сувенирами на территориии Кремля в Угличе
Торговля сувенирами на территориии Кремля в Угличе
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Торговля сувенирами на территориии Кремля в Угличе

Самый маленький велосипед в мире

Впечатление от величественных храмов и мрачных страниц в истории России разбавят музеи Углича. Тут можно поддаться суевериям, окунуться в мир кукол, петухов, карт, водки, велосипедов, тюремных сюжетов и гидроэнергетики.
Один из самых интересных музеев — "Самокатъ". Все экспонаты: и огромный велосипед с рамой над сидением, который пока служит фоторамкой, и маленький, размером с ладонь, — рабочие. На первом, как рассказывают в музее, друг Углича и велоконструктор Василий Галихин принял участие в фестивале "Угличская верста". Второй — произведение еще одного известного изобретателя велосипедов, Сергея Дашевского из Краснодара. Это самый маленький велосипед в мире — длина менее 12 сантиметров. Кататься на нем сложно, но можно.
"Самокатъ" — это не просто музей, — рассказывает одна из сотрудниц. — Здесь проходят вечера с пением под гитару, а для детей — занятия по ПДД, пленэры. Велосипедисты могут недорого приобрести запчасти".
Ну а посетители — покататься практически на всех экспонатах.
© РИА Новости / Светлана БаеваМузей необычных велосипедов "Самокатъ"
Музей необычных велосипедов Самокатъ
© РИА Новости / Светлана Баева
Музей необычных велосипедов "Самокатъ"

"Как дома побывал"

Еще один непростой музей — "Запретная зона" — расположен рядом с "Самокатом". История здания, в котором он находится, чем-то напоминает знаменитое "Украл, выпил — в тюрьму", только без первой части. Сначала тут находился медвытрезвитель, потом Музей истории русской водки (его перенесли в район Успенской площади), а сейчас в его стенах — Музей тюремного искусства.
Здесь покажут удивительные поделки из хлеба: фигурки, покрытые лаком, основой для которых служил казеиновый клей из корешков книг. "Хлеб жуется, потом в него добавляется соль, сигаретный пепел, зубная паста и даже моча", — объясняют экскурсоводы.
Еще "марочки". Так называют рисунки на простынях. "В 1996 году автор сбежал из колонии, а марочку, где он нарисовал свою дочь, забрал с собой", — рассказывают сотрудники историю одной картины. Естественно, есть здесь и своя камера. "Как дома побывал", — отзываются некоторые посетители с богатым жизненным опытом.
© Фото : Туристский информационный центр «Углич»Музей тюремного искусства "Запретная зона" в Угличе
Музей тюремного искусства Запретная зона в Угличе
© Фото : Туристский информационный центр «Углич»
Музей тюремного искусства "Запретная зона" в Угличе
Над тюремным искусством — Музей игральных карт, а рядом безобидный, на первый взгляд, Музей кукол. Опасность есть: говорят, что никто не уходил отсюда без покупки.

Кикимора в натуральную величину

В Музее мифов и суеверий русского народа можно встретить Бабу-ягу, упыря, вурдалака, беса, домового, полевика, кикимору, птицу Сирина. Причем выполненных в натуральную величину (как узнали?) автором музея, Дарьей Чужой.
В Музее гидроэнергетики нет ни одной таблички "Руками не трогать!". Здесь, как и в "Самокате", стоит покрутить педали: можно увидеть, на что хватит выработанной энергии.
Правда, посещение музеев лучше запланировать на первую половину дня. Даже если в интернете написано, что они работают до пяти, уже в четыре часа пополудни можно натолкнуться на закрывающих двери сотрудников. На входе в некоторые музеи надпись "часы работы" ограничивается лишь временем открытия. Конец приема гостей зависит от наличия туристов и теплоходов.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГруппы туристов на речной пристани Углича
Группы туристов на речной пристани Углича
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Группы туристов на речной пристани Углича

"Я всего лишь продавец"

"Решайте сейчас, покупаете вы это льняное платье или нет. Завтра меня здесь уже не будет", — предупреждает в субботу продавщица одной из сувенирных палаток в парке Победы. На удивленный вопрос почему, выходной же, поясняет: "Нет теплоходов". На самом деле они были, в воскресенье в Угличе пришвартовались суда с иностранцами, но часть палаток в парке не открылись. Оставшиеся продавцы уверенно общались на английском и ловко оперировали курсами валют.
© РИА Новости / Светлана Баева

Туристы в Угличе.

Туристы в Угличе
1 из 3

Туристы в Угличе.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Сувенирные торговые ряды в Угличе.

Сувенирные торговые ряды в Угличе
2 из 3

Сувенирные торговые ряды в Угличе.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Уличная певица на Каменном Никольском мосту в Угличе. На втором плане — торговые ряды на Успенской площади.

Уличная певица на Каменном Никольском мосту в Угличе
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Уличная певица на Каменном Никольском мосту в Угличе. На втором плане — торговые ряды на Успенской площади.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 3

Туристы в Угличе.

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 3

Сувенирные торговые ряды в Угличе.

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 3

Уличная певица на Каменном Никольском мосту в Угличе. На втором плане — торговые ряды на Успенской площади.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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На пристани Углича первыми гостей встречают магазины Угличского часового завода. Некоторые работы филигранны, некоторые брутальны — есть из чего выбрать и за две, и за 25 тысяч рублей. На витрине табличка на английском: "Цены в рублях, но вы можете заплатить долларами или евро". На удивленный вопрос, разве это законно, сотрудница замечает: "Я не знаю, я всего лишь продавец".
Помимо часов и традиционных сувениров, из Углича стоит привезти сыр, а еще копченую рыбу. Ее порой продают прямо на набережной: лещ, стерлядь, окунь — на любой вкус.
Города России. Углич
10 марта, 11:12
Запретная зона, мифы и церкви. Как провести незабываемые выходные в Угличе

Кот породы "обыкновенный угличский"

Есть в Угличе и городской пляж. Правда, многие местные жители говорят, что в Волге не купаются, а ездят на левый берег, на Корожечну (такая река), там нет судоходства, очень красивые берега и чистая вода.
Обо всем можно узнать в Туристском информационном центре Углича. И там же купить удивительные "Алискины открытки". В том числе и с котом породы "обыкновенный угличский". Их рисует десятилетняя Алиса Капустина. Идея возникла спонтанно, на первой открытке пятилетнего тогда ребенка оказался лис из "Маленького принца", потом свинка, готовящаяся к Новому году, и вот теперь — кот. Как и музеи, это не просто открытки. Герой рисунка рассказывает, как провести время с пользой в маленьком городе: порисовать, прокатиться на велосипеде, сходить на рыбалку, устроить фотоохоту, набрать яблок и провести чайную церемонию по-угличски.
© РИА Новости / Светлана Баева

Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной.

Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной
1 из 7

Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной.

© РИА Новости / Светлана Баева
Алискины открытки. Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной.
Алискины открытки. Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной
2 из 7
Алискины открытки. Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной.
Алискины открытки. Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной.
Алискины открытки. Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной
3 из 7
Алискины открытки. Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной.
Алискины открытки. Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной.
Алискины открытки. Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной
4 из 7
Алискины открытки. Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной.
Алискины открытки. Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной.
Алискины открытки. Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной
5 из 7
Алискины открытки. Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной.
© РИА Новости / Светлана Баева

Рисунки десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной.

Рисунки десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной
6 из 7

Рисунки десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной.

Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной
7 из 7

Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной.

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 7

Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной.

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 7
Алискины открытки. Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной.
3 из 7
Алискины открытки. Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной.
4 из 7
Алискины открытки. Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной.
5 из 7
Алискины открытки. Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной.
6 из 7

Рисунки десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной.

© РИА Новости / Светлана Баева
7 из 7

Рисунок десятилетней угличской художницы Алисы Капустиной.

© РИА Новости / Светлана Баева
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