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РИА Новости

Родители избитой в Ингушетии девочки найдены, сообщила Кузнецова

Вчера, 23:54
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Родители избитой семилетней девочки из Ингушетии найдены, они в разводе и давно не видели дочь, сказала журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиманов заявил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. По подозрению в совершении преступления задержана тетя ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.
"Сейчас найдены и папа, и мама. Мать и отец находятся в разводе. Папа давно не видел девочку, уже продолжительное время. А мама сейчас с другим человеком, у нее новый брак. И год назад, по ее словам, она передала девочку тете, той женщине, которая сейчас задержана", - сказала Кузнецова.
Уполномоченый добавила, что пока с девочкой будет омбудсмен Ингушетии, а потом будут искать того, кто будет находиться рядом с ребенком. Кузнецова уверена, что сейчас девочка находится в надежных руках.
Девочку доставили в пятницу вечером в Москву в сопровождении реаниматологов и детского омбудсмена республики и госпитализировали для дальнейшего лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
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