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РИА Новости

Рошаль рассказал о старых травмах, найденных у избитой в Ингушетии девочки

Вчера, 23:53
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДиректор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Архивное фото
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. У избитой семилетней девочки из Ингушетии нашли старые переломы ребер и травмы позвоночника, ей требуется серьезное лечение, сказал журналистам директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиманов заявил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. По подозрению в совершении преступления задержана тетя ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.
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"При первичном обследовании диагнозы практически подтверждаются, серьезные повреждения в области кисти - за нее нужно бороться. У нас уже готова барокамера для этого. И с уверенностью сказать, что все обойдется хорошо без каких-то ампутаций, пока нельзя, потому что кровоток нарушен очень значительно. Сейчас мы провели только первые исследования, и они были неожиданны для нас в том, что мы нашли старые переломы ребер у ребенка и нашли травму позвоночника, несколько позвонков. Но эти все вещи, которые не требуют хирургического лечения. Сейчас у нас будет продолжаться диагностический процесс", - сказал Рошаль.
По словам педиатра, девочку по приезде осмотрели сразу травматологи, нейрохирурги, общие хирурги и реаниматологи. По его словам, вначале необходимо стабилизировать состояние, а потом везти ребенка в операционную. Врач заверил, что у них есть все необходимое для лечения, в том числе квалифицированный персонал.
Девочку доставили в пятницу вечером в Москву в сопровождении реаниматологов и детского омбудсмена республики и госпитализировали для дальнейшего лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
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