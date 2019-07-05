Рошаль рассказал о старых травмах, найденных у избитой в Ингушетии девочки

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. У избитой семилетней девочки из Ингушетии нашли старые переломы ребер и травмы позвоночника, ей требуется серьезное лечение, сказал журналистам директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиманов заявил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. По подозрению в совершении преступления задержана тетя ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.

"При первичном обследовании диагнозы практически подтверждаются, серьезные повреждения в области кисти - за нее нужно бороться. У нас уже готова барокамера для этого. И с уверенностью сказать, что все обойдется хорошо без каких-то ампутаций, пока нельзя, потому что кровоток нарушен очень значительно. Сейчас мы провели только первые исследования, и они были неожиданны для нас в том, что мы нашли старые переломы ребер у ребенка и нашли травму позвоночника, несколько позвонков. Но эти все вещи, которые не требуют хирургического лечения. Сейчас у нас будет продолжаться диагностический процесс", - сказал Рошаль.

По словам педиатра, девочку по приезде осмотрели сразу травматологи, нейрохирурги, общие хирурги и реаниматологи. По его словам, вначале необходимо стабилизировать состояние, а потом везти ребенка в операционную. Врач заверил, что у них есть все необходимое для лечения, в том числе квалифицированный персонал.