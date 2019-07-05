Путин поздравил Венесуэлу с днем независимости

"Отношения между нашими государствами развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Достигнут высокий уровень двустороннего сотрудничества в политике, торговле, энергетике, науке и технике и в других сферах", – говорится в опубликованном послании российского лидера.

Путин также подтвердил, что Россия продолжает последовательно поддерживать законное правительство и народ Венесуэлы в решении сложных проблем, с которыми они сталкиваются.

"Искренне желаю тебе, дорогой Николас, доброго здравия и успехов, а всем твоим согражданам – мира и благополучия", – написал Путин.

Территория Венесуэлы входила в состав испанских владений с XVI века. Колониальные власти были свергнуты группой членов городского совета Каракаса, а национальный конгресс 5 июля 1811 года провозгласил независимость. Война с колонизаторами продолжалась еще десять лет и закончилась только в 1821 году под руководством уже Симона Боливара.