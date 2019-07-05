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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Путин поздравил Венесуэлу с днем независимости

Вчера, 23:46
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МЕХИКО, 5 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Венесуэлу с 208-летней годовщиной независимости, сообщает министерство связи и информации южноамериканской страны.
Государственное телевидение Венесуэлы приводит скан послания, направленного Путиным президенту Николасу Мадуро.
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"Отношения между нашими государствами развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Достигнут высокий уровень двустороннего сотрудничества в политике, торговле, энергетике, науке и технике и в других сферах", – говорится в опубликованном послании российского лидера.
Путин также подтвердил, что Россия продолжает последовательно поддерживать законное правительство и народ Венесуэлы в решении сложных проблем, с которыми они сталкиваются.
"Искренне желаю тебе, дорогой Николас, доброго здравия и успехов, а всем твоим согражданам – мира и благополучия", – написал Путин.
Территория Венесуэлы входила в состав испанских владений с XVI века. Колониальные власти были свергнуты группой членов городского совета Каракаса, а национальный конгресс 5 июля 1811 года провозгласил независимость. Война с колонизаторами продолжалась еще десять лет и закончилась только в 1821 году под руководством уже Симона Боливара.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВладимир ПутинВ мире
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