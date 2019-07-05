В США человек погиб от удара молнии во время празднования Дня независимости

ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Один человек погиб и 12 пострадали в результате удара молнии в Южной Каролине, сообщает телеканал Fox News в пятницу.
Трагедия произошла в людном месте на берегу реки, где собравшиеся отмечали День независимости США. Уточняется, что молния ударила в дерево.
Местные СМИ сообщают, что компания сплавлялась по реке и остановилась на пикник на пляже. После удара молнии дерево упало на людей. Погибшему было 44 года. Двух его друзей госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Как передает телеканал NBC, вызвать скорую помощь и спасателей отдыхающим помог житель близлежащего дома. Спасение пострадавших затруднялось начавшимся в районе инцидента проливным дождем, сообщает телеканал.