В США человек погиб от удара молнии во время празднования Дня независимости

Трагедия произошла в людном месте на берегу реки, где собравшиеся отмечали День независимости США. Уточняется, что молния ударила в дерево.

Местные СМИ сообщают, что компания сплавлялась по реке и остановилась на пикник на пляже. После удара молнии дерево упало на людей. Погибшему было 44 года. Двух его друзей госпитализировали в состоянии средней тяжести.