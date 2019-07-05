Силуанов допустил пересмотр перечня освобождаемого от НДС импорта

ПЕРМЬ, 5 июл - РИА Новости. Кабмин может пересмотреть перечень высокотехнологичного оборудования, не облагаемого НДС при импорте в РФ, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Заявление Силуанова прозвучало в пятницу на расширенном совещании по реализации нацпроектов в Перми в ответ на выступление одного из предпринимателей, который обратил внимание на необходимость налоговых послаблений для покупателей высокотехнологичного импортного оборудования и освобождение от НДС лизинга подобного рода товаров.

"Давайте мы такие предложения сформулируем, чтобы этот пересмотреть перечень. У нас логика какая была: мы давали преференции по налогу при ввозе оборудования, которое не производится в РФ. С 2005 года по сегодняшний день много воды утекло, и изменения произошли", - сказал Силуанов.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков заявил, что обсуждаемый перечень нуждается в сокращении, а не в расширении.

"Есть перечень кодов и оборудования, которое не облагается НДС при поставках в Россию, если в России нет аналогов. Что касается распространения этого на лизинг, мне кажется, с точки зрения администрирования это очень сложная история и не очень нужная", - пояснил Осьмаков.