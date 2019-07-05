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РИА Новости

Руины Вавилона в Ираке включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Вчера, 23:13
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкДревний город Вавилон
Древний город Вавилон
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Древний город Вавилон. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ЮНЕСКО включила в список Всемирного наследия расположенные в Ираке руины Вавилона – одного из первых городов-мегаполисов человеческой цивилизации.
Решение было принято на 43-й сессии комитета Всемирного наследия в Баку.
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Руины Вавилона расположены у окраины современного города Эль-Хилла в 90 километрах к югу от Багдада.
"Центр сменяющих друга друга империй при таких правителях, как Хаммурапи и Навуходоносор, Вавилон представляет собой высшее проявление творческих способностей Нововавилонского царства", - говорится в коммюнике.
Отмечается, что висячие сады Семирамиды - одно из Семи чудес света, прославившее Вавилон, также оказали огромное влияние на художественную и религиозную культуру во всем мире.
Помимо Вавилона в список были включены еще четыре объекта: южные и антарктические территории Франции, национальный парк Ватнайокудль в Исландии, бразильский остров Илья-Гранди и построенные более тысячи лет назад железоплавильные печи в Буркина-Фасо.
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