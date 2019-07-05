Руины Вавилона в Ираке включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ЮНЕСКО включила в список Всемирного наследия расположенные в Ираке руины Вавилона – одного из первых городов-мегаполисов человеческой цивилизации.

Решение было принято на 43-й сессии комитета Всемирного наследия в Баку.

Руины Вавилона расположены у окраины современного города Эль-Хилла в 90 километрах к югу от Багдада.

"Центр сменяющих друга друга империй при таких правителях, как Хаммурапи и Навуходоносор, Вавилон представляет собой высшее проявление творческих способностей Нововавилонского царства", - говорится в коммюнике.

Отмечается, что висячие сады Семирамиды - одно из Семи чудес света, прославившее Вавилон, также оказали огромное влияние на художественную и религиозную культуру во всем мире.