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РИА Новости

На Кубани рассказали о погибших в ЧП с катером в Джубге

Вчера, 23:03
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КРАСНОДАР, 5 июл - РИА Новости. Погибшими в результате ЧП с катером, который перевернулся в Черном море в районе Джубги, стали две женщины из Мордовии и Белгорода, сказал РИА Новости глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.
Южное управление на транспорте СК России подтвердило гибель двух человек при ЧП на катере вблизи Джубги. По версии следствия, катастрофа произошла в 17.50 в 100 метрах от берега. Ведомство отмечает, что информация о числе пассажиров судна и пострадавших уточняется.
Вчера, 23:00
Капитан перевернувшегося в Черном море катера скрылся от полиции
"Погибшие в результате ЧП с катером на Черном море - две женщины из Мордовии и Белгорода, 1977 и 1985 года рождения", - сказал глава района.
Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным ведомства, на борту судна находились 43 человека, 37 из них доставили на берег. В МЧС также сообщили, что, по словам очевидцев, шесть человек доставили на берег проходящие суда. Информация о местонахождении этих людей уточняется.
По данным директора муниципального пляжа "Джубга", катер был перегружен пассажирами. Южное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлёкшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Владелец судна доставлен в отдел полиции для разбирательств, а управлявший катером мужчина скрылся, его ищут полицейские.
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