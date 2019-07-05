На Кубани рассказали о погибших в ЧП с катером в Джубге

КРАСНОДАР, 5 июл - РИА Новости. Погибшими в результате ЧП с катером, который перевернулся в Черном море в районе Джубги, стали две женщины из Мордовии и Белгорода, сказал РИА Новости глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.

Южное управление на транспорте СК России подтвердило гибель двух человек при ЧП на катере вблизи Джубги. По версии следствия, катастрофа произошла в 17.50 в 100 метрах от берега. Ведомство отмечает, что информация о числе пассажиров судна и пострадавших уточняется.

"Погибшие в результате ЧП с катером на Черном море - две женщины из Мордовии и Белгорода, 1977 и 1985 года рождения", - сказал глава района.

Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным ведомства, на борту судна находились 43 человека, 37 из них доставили на берег. В МЧС также сообщили, что, по словам очевидцев, шесть человек доставили на берег проходящие суда. Информация о местонахождении этих людей уточняется.