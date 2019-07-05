В Джубге нашли всех находившихся на опрокинувшемся катере

КРАСНОДАР, 5 июл - РИА Новости. Поиски пострадавших при ЧП на катере в Черном море вблизи Джубги больше не ведутся, установлено местонахождение всех людей, сообщил РИА Новости глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.

В пятницу в МЧС сообщили, что прогулочный катер перевернулся в Черном море вблизи кубанского поселка Джубга. По предварительным данным, на судне находились 43 человека. СК сообщил, что два человека погибли. Не было точной информации о судьбе шести человек.

"Никого не ищут, все на месте, кроме двух погибших. Никто в больнице не лежит, никто не обращался, была оказана помощь, царапины, ссадины", - сообщил агентству Русин.