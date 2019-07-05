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РИА Новости

В Джубге нашли всех находившихся на опрокинувшемся катере

Вчера, 23:01
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КРАСНОДАР, 5 июл - РИА Новости. Поиски пострадавших при ЧП на катере в Черном море вблизи Джубги больше не ведутся, установлено местонахождение всех людей, сообщил РИА Новости глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.
В пятницу в МЧС сообщили, что прогулочный катер перевернулся в Черном море вблизи кубанского поселка Джубга. По предварительным данным, на судне находились 43 человека. СК сообщил, что два человека погибли. Не было точной информации о судьбе шести человек.
Вчера, 23:00
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"Никого не ищут, все на месте, кроме двух погибших. Никто в больнице не лежит, никто не обращался, была оказана помощь, царапины, ссадины", - сообщил агентству Русин.
Он подтвердил, что во время происшествия на судне находились 43 человека человек.
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