Капитан перевернувшегося в Черном море катера скрылся от полиции

КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. Капитан перевернувшегося в Черном море катера скрылся, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Ранее прогулочный катер перевернулся в Черном море вблизи поселка Джубга в Краснодарском крае. По предварительной информации, на судне находились 43 человека. Как сообщили РИА Новости в Следственном комитете, в результате ЧП погибли два человека.
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Как рассказал собеседник агентства, полиция разыскивает капитана судна. При этом правоохранительные органы установили владельца катера, он доставлен в отдел для разбирательств.
По данным директора муниципального пляжа "Джубга", судно было перегружено пассажирами. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Позже краевое управление МВД сообщило, что водитель судна задержан.