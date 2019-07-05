Капитан перевернувшегося в Черном море катера скрылся от полиции

КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. Капитан перевернувшегося в Черном море катера скрылся, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее прогулочный катер перевернулся в Черном море вблизи поселка Джубга в Краснодарском крае. По предварительной информации, на судне находились 43 человека. Как сообщили РИА Новости в Следственном комитете, в результате ЧП погибли два человека.

Как рассказал собеседник агентства, полиция разыскивает капитана судна. При этом правоохранительные органы установили владельца катера, он доставлен в отдел для разбирательств.

По данным директора муниципального пляжа "Джубга", судно было перегружено пассажирами. Правоохранители возбудили уголовное дело.