Источник рассказал о ходе переговоров талибов и США в Дохе

КАБУЛ, 5 июл - РИА Новости. Представители США и движения "Талибан" на переговорах в Дохе могут заключить соглашение относительно временных рамок вывода американских войск из Афганистана, которые составят восемь-девять месяцев, заявил РИА Новости источник в движении.

"Талибан" и делегация США могут достичь соглашения о сроках в восемь-девять месяцев, в течение которых вывод войск будет полностью завершен", - сообщил собеседник агентства по итогам очередного дня седьмого раунда переговоров в столице Катара.

По его словам, срок в 8-9 месяцев представляет компромисс между предложениями сторон: США хотели, чтобы процесс длился два года, талибы настаивали на его завершении за шесть месяцев.