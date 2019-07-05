Источник рассказал о ходе переговоров талибов и США в Дохе

КАБУЛ, 5 июл - РИА Новости. Представители США и движения "Талибан" на переговорах в Дохе могут заключить соглашение относительно временных рамок вывода американских войск из Афганистана, которые составят восемь-девять месяцев, заявил РИА Новости источник в движении.
"Талибан" и делегация США могут достичь соглашения о сроках в восемь-девять месяцев, в течение которых вывод войск будет полностью завершен", - сообщил собеседник агентства по итогам очередного дня седьмого раунда переговоров в столице Катара.
По его словам, срок в 8-9 месяцев представляет компромисс между предложениями сторон: США хотели, чтобы процесс длился два года, талибы настаивали на его завершении за шесть месяцев.
США и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против талибов и других группировок. Эта военная кампания стала самой продолжительной в истории вооруженных сил США. В 2018 году администрация президента Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие стран региона в урегулировании конфликта в Афганистане. Кроме того, США начали прямые переговоры с радикальным движением "Талибан". Пресс-секретарь талибов Мухаммад Сохейл Шахин в конце мая заявил журналистам, что "Талибан" рассчитывает, что США на следующем раунде переговоров объявят о выводе войск из Афганистана.