Владельца перевернувшегося судна в Джубге доставили в полицию

КРАСНОДАР, 5 июл - РИА Новости. Владелец судна, перевернувшегося в Джубге, в результате чего погибли люди, доставлен в отдел полиции для разбирательств, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Южное управление на транспорте СК России подтвердило гибель двух человек при ЧП на катере вблизи Джубги. По версии следствия, катастрофа произошла в 17.50 в 100 метрах от берега. Ведомство отмечает, что информация о числе пассажиров судна и пострадавших уточняется.

"Сотрудниками полиции установлен владелец судна, доставлен в отдел полиции города Туапсе для разбирательств. Владелец – житель Ставропольского края, 1977 года рождения. Водитель устанавливается", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным ведомства, на борту судна находились 43 человека, 37 из них доставили на берег. В МЧС также сообщили, что, по словам очевидцев, шесть человек доставили на берег проходящие суда. Информация о местонахождении этих людей уточняется.