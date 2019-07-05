Владельца перевернувшегося судна в Джубге доставили в полицию

КРАСНОДАР, 5 июл - РИА Новости. Владелец судна, перевернувшегося в Джубге, в результате чего погибли люди, доставлен в отдел полиции для разбирательств, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Южное управление на транспорте СК России подтвердило гибель двух человек при ЧП на катере вблизи Джубги. По версии следствия, катастрофа произошла в 17.50 в 100 метрах от берега. Ведомство отмечает, что информация о числе пассажиров судна и пострадавших уточняется.
"Сотрудниками полиции установлен владелец судна, доставлен в отдел полиции города Туапсе для разбирательств. Владелец – житель Ставропольского края, 1977 года рождения. Водитель устанавливается", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным ведомства, на борту судна находились 43 человека, 37 из них доставили на берег. В МЧС также сообщили, что, по словам очевидцев, шесть человек доставили на берег проходящие суда. Информация о местонахождении этих людей уточняется.
По данным директора муниципального пляжа "Джубга", катер был перегружен пассажирами. Южное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлёкшего по неосторожности смерть двух и более лиц.