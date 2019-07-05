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РИА Новости

Офис Зеленского не стал рассматривать запрос прокуратуры из-за слов Мендель

Вчера, 22:40
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Архивное фото
КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского вернул без рассмотрения в Генпрокуратуру запрос относительно публичных заявлений пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель про обстрелы в Донбассе, сообщила пресс-служба офиса президента.
Как сообщило ранее издание theБабель, Мендель вызвали на допрос в связи с ее заявлением на телевидении о том, что украинские силовики обстреливают мирное население в Донбассе. По данным Генпрокуратуры Украины, пресс-секретарь Зеленского отказалась отвечать на вопросы следователя и указать источник заявленной информации. Сам же допрос она назвала политизированным.
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"Генеральная прокуратура Украины не имела законных оснований требовать от офиса президента опровержения или подтверждения публичных заявлений пресс-секретаря главы государства", - говорится в заявлении пресс-службы.
В офисе подчеркнули, что порядок получения документов закреплен криминально-процессуальным кодексом и "такой временный доступ возможен только на основании постановления следственного судьи". "В связи с этим письмо и запрос, поступившие в офис президента, возвращены Генпрокуратуре без рассмотрения", - отмечается в сообщении.
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