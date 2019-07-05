Офис Зеленского не стал рассматривать запрос прокуратуры из-за слов Мендель

КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского вернул без рассмотрения в Генпрокуратуру запрос относительно публичных заявлений пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель про обстрелы в Донбассе, сообщила пресс-служба офиса президента.

Как сообщило ранее издание theБабель, Мендель вызвали на допрос в связи с ее заявлением на телевидении о том, что украинские силовики обстреливают мирное население в Донбассе. По данным Генпрокуратуры Украины, пресс-секретарь Зеленского отказалась отвечать на вопросы следователя и указать источник заявленной информации. Сам же допрос она назвала политизированным.

"Генеральная прокуратура Украины не имела законных оснований требовать от офиса президента опровержения или подтверждения публичных заявлений пресс-секретаря главы государства", - говорится в заявлении пресс-службы.