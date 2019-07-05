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РИА Новости

Избитую в Ингушетии девочку доставили в клинику Рошаля

Вчера, 22:36
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Машина реанимации медицины катастроф привезла избитую семилетнюю девочку из Ингушетии в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиманов заявил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. По подозрению в совершении преступления задержана тетя ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.
Вчера, 22:33
Врач прокомментировал характер травм избитой в Ингушетии девочки
Девочку доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в сопровождении реаниматологов и детского омбудсмена республики и госпитализировали для дальнейшего лечения.
"Девочку сейчас осматривают, потом выйдут Анна Юрьевна (Кузнецова, детский омбудсмен РФ - ред.) и врач и все расскажут", - сообщили в пресс-службе клиники.
Позже представитель пресс-службы больницы заявил журналистам, что девочке сейчас делают КТ. "Потом её перевяжут и ещё раз осмотрят, потому что врачи хотя обладать полной информацией", - сказал он.
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