Избитую в Ингушетии девочку доставили в клинику Рошаля

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Машина реанимации медицины катастроф привезла избитую семилетнюю девочку из Ингушетии в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, передает корреспондент РИА Новости.

Накануне в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиманов заявил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. По подозрению в совершении преступления задержана тетя ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.

Девочку доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в сопровождении реаниматологов и детского омбудсмена республики и госпитализировали для дальнейшего лечения.

"Девочку сейчас осматривают, потом выйдут Анна Юрьевна (Кузнецова, детский омбудсмен РФ - ред.) и врач и все расскажут", - сообщили в пресс-службе клиники.