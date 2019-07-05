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РИА Новости

В Москве неизвестный выстрелил в девушек за отказ познакомиться

Вчера, 22:35
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Неизвестный мужчина, будучи нетрезвым, выстрелил на западе Москвы в двух девушек за отказ познакомиться, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
"В районе Минской улицы компания из четырех молодых людей, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, пыталась познакомиться с двумя девушками. Получив отказ, один из них произвел в их сторону выстрелы, предположительно из травматического оружия. Принимаются меры к поиску мужчин", - сказал сотрудник пресс-службы.
Девушки отказались от госпитализации. На месте работают сотрудники полиции.
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