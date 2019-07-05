В Москве неизвестный выстрелил в девушек за отказ познакомиться

"В районе Минской улицы компания из четырех молодых людей, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, пыталась познакомиться с двумя девушками. Получив отказ, один из них произвел в их сторону выстрелы, предположительно из травматического оружия. Принимаются меры к поиску мужчин", - сказал сотрудник пресс-службы.