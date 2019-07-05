Врач прокомментировал характер травм избитой в Ингушетии девочки

НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Некоторые травмы, обнаруженные у избитой в Ингушетии семилетней девочки, имеют месячную давность, сообщил главный врач республиканской детской клинической больницы Магомед-Башир Балаев.

Четвертого июля в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Сообщалось, что, по данным регионального минздрава, состояние девочки стабильно тяжелое.

По подозрению в совершении преступления задержана местная жительница, которая является тетей ребенка. По данным СК, девочка воспитывалась в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки, ее мать проживает отдельно. Устанавливается местонахождение отца ребенка. В пятницу вечером девочку в сопровождении реаниматологов и детского омбудсмена республики на самолете отправили в Москву для дальнейшего лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

"Есть ожоги месячной давности, а ссадины, ушибы, переломы – трех-четырех дней давности… То, что ребенок падал с высоты, это однозначно, потому что переломы плечевой кости. Самое главное, за что мы боролись, это рука. Ампутировать – это был один из самых оптимальных вариантов на тот момент, потому что более суток правая рука была забинтована жгутом. Как и левая, но там более-менее расслаблен был жгут. Поэтому она сохранилась. Правая была туго затянута и поступления крови не было, потому и пострадала эта конечность", - сказал Балаев в эфире национальной телерадиокомпании "Ингушетия".

Он отметил, что врачам удалось избежать ампутации конечности девочки. "Доктора пошли на риск для того, чтобы хотя бы этот шанс, который есть, использовать и сохранить руку. И то, что вчера получилось, это большое достижение на данном этапе. Но за жизнь этой девочки еще нужно бороться", - заявил главврач.