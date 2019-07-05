Число пострадавших при столкновениях в Газе палестинцев выросло до 40

ГАЗА, 5 июл - РИА Новости. Число пострадавших в столкновениях с израильской армией палестинцев в секторе Газа увеличилось до 40 человек, заявил РИА Новости пресс-представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кидра.
Ранее сообщалось о 30 пострадавших.
"Сорок палестинцев пострадали в 65-ю пятницу ("Великого марша возвращения" - ред.) в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа, из них 22 палестинца получили ранения боевыми пулями, в том числе двое из них находятся в тяжелом состоянии", - заявил аль-Кидра.
Выступления палестинцев продолжают более чем годовую череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольшие обороты по пятницам.