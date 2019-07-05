Число пострадавших при столкновениях в Газе палестинцев выросло до 40

"Сорок палестинцев пострадали в 65-ю пятницу ("Великого марша возвращения" - ред.) в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа, из них 22 палестинца получили ранения боевыми пулями, в том числе двое из них находятся в тяжелом состоянии", - заявил аль-Кидра.