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РИА Новости

Число пострадавших при столкновениях в Газе палестинцев выросло до 40

Вчера, 22:31
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ГАЗА, 5 июл - РИА Новости. Число пострадавших в столкновениях с израильской армией палестинцев в секторе Газа увеличилось до 40 человек, заявил РИА Новости пресс-представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кидра.
Ранее сообщалось о 30 пострадавших.
"Сорок палестинцев пострадали в 65-ю пятницу ("Великого марша возвращения" - ред.) в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа, из них 22 палестинца получили ранения боевыми пулями, в том числе двое из них находятся в тяжелом состоянии", - заявил аль-Кидра.
Выступления палестинцев продолжают более чем годовую череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольшие обороты по пятницам.
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8 декабря 2017, 15:10
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
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