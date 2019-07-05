На "Территории смыслов" назвали размер грантов для участников форума

СОЛНЕЧНОГОРСК, 5 июл - РИА Новости. Участники молодёжного форума "Территория смыслов" смогут получить гранты на сумму до 3 миллионов рублей, сообщил программный директор форума Матвей Навдаев.

Пятый всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" начал работу в пятницу. В этом году он проходит на новой площадке АНО "Россия — страна возможностей" — Мастерской управления "Сенеж" в городе Солнечногорск Московской области. Ранее в пресс-службе АНО рассказали, что особенностью форума в 2019 году станет возможность получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный, разработанный в ходе работы на форуме.

"Будет фиксированная сумма командных грантов на различные социально-ориентированные проекты - 3 миллиона рублей. Максимальное количество команд-победителей - четыре за смену. Есть ещё персональные гранты, их может быть сколько угодно... Сумма персональных грантов - до одного миллиона рублей", - сказал Навдаев журналистам в пятницу перед открытием форума, добавив, что в рамках первой смены уже подано около 130 заявок на персональные гранты.

В этом году форум будет разделен на шесть тематических смен, в ходе которых предусмотрены лекции, семинары, мастер-классы, дискуссии, спортивные и культурные мероприятия. В пятницу, в день открытия форума, стартовала первая смена "Россия - страна возможностей", она продлится до 11 июля. 13 – 19 июля участников ждет смена по образованию, 21 – 27 июля – смена волонтеров. Затем откроется "политическая" смена (29 июля – 4 августа), а в течение августа участники смогут посетить IT-смену (6 – 12 августа) и смену, посвященную экологии (14 – 20 августа).

Как уточнили в пресс-службе АНО, "Территория смыслов" в этом году объединит около 6 тысяч участников. По традиции в работе форума примут участие федеральные министры, политики, ведущие отраслевые эксперты.