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РИА Новости

На "Территории смыслов" назвали размер грантов для участников форума

Вчера, 22:30
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковНа "Территории смыслов" сформировали программу наследия Года добровольца
На Территории смыслов сформировали программу наследия Года добровольца
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
СОЛНЕЧНОГОРСК, 5 июл - РИА Новости. Участники молодёжного форума "Территория смыслов" смогут получить гранты на сумму до 3 миллионов рублей, сообщил программный директор форума Матвей Навдаев.
Пятый всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" начал работу в пятницу. В этом году он проходит на новой площадке АНО "Россия — страна возможностей" — Мастерской управления "Сенеж" в городе Солнечногорск Московской области. Ранее в пресс-службе АНО рассказали, что особенностью форума в 2019 году станет возможность получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный, разработанный в ходе работы на форуме.
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"Будет фиксированная сумма командных грантов на различные социально-ориентированные проекты - 3 миллиона рублей. Максимальное количество команд-победителей - четыре за смену. Есть ещё персональные гранты, их может быть сколько угодно... Сумма персональных грантов - до одного миллиона рублей", - сказал Навдаев журналистам в пятницу перед открытием форума, добавив, что в рамках первой смены уже подано около 130 заявок на персональные гранты.
В этом году форум будет разделен на шесть тематических смен, в ходе которых предусмотрены лекции, семинары, мастер-классы, дискуссии, спортивные и культурные мероприятия. В пятницу, в день открытия форума, стартовала первая смена "Россия - страна возможностей", она продлится до 11 июля. 13 – 19 июля участников ждет смена по образованию, 21 – 27 июля – смена волонтеров. Затем откроется "политическая" смена (29 июля – 4 августа), а в течение августа участники смогут посетить IT-смену (6 – 12 августа) и смену, посвященную экологии (14 – 20 августа).
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Как уточнили в пресс-службе АНО, "Территория смыслов" в этом году объединит около 6 тысяч участников. По традиции в работе форума примут участие федеральные министры, политики, ведущие отраслевые эксперты.
"Очень важен еще один момент: в "Сенеже" молодежь будет учиться на той же площадке, где проходят обучение и губернаторы, и министры. В результате молодые люди оказываются сразу вовлечены в активный процесс, который создает кумулятивный эффект, способствующий как максимальной самореализации самих ребят, так и нахождению оптимальных решений в масштабах всей страны", – сказал на открытии форума ректор Мастерской управления "Сенеж", замгендиректора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Каспржак.
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Форум "Территория смыслов на Клязьме"Общество
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