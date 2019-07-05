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РИА Новости

В Киеве подтвердили, что на задержанном в Гибралтаре танкере есть украинцы

Вчера, 22:28
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КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре нефтяного танкера Grace 1 есть граждане Украины, подтвердил руководитель пресс-службы МИД Василий Кирилич.
Как ранее сообщили РИА Новости в гибралтарском правительстве, на борту задержанного танкера находились 28 членов экипажа, среди которых граждане Индии, Украины и Пакистана.
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"Портовая администрация подтвердила, что среди членов экипажа есть граждане Украины", - приводит слова Кирилича агентство УНН.
По его словам, точное число задержанных украинцев уточняется.
В четверг стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США. МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Британскому послу Роберту Макэру тогда был выражен протест.
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