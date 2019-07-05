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РИА Новости

В Москве предложили штрафовать водителей электросамокатов за нарушение ПДД

Вчера, 22:24
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Центр организации дорожного движения готовит поправки в кодекс об административных правонарушениях об ответственности для нарушающих ПДД водителей электросамокатов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦОДД.
"Сейчас активно развивается такой вид транспорта как электросамокаты и другие виды транспорта, не попадающие ни под какую категорию. Сейчас мы готовим изменения в Кодекс об административных правонарушениях - об административной ответственности водителей данной категории транспортных средств. Пока это в стадии обсуждения, внести изменения такого плана - довольно длительная процедура. Пока сроки сказать не могу", - цитирует пресс-служба первого заместителя руководителя организации Александра Ходакова.
Отмечается, что за апрель-май произошло 32 ДТП с участием самокатов, велосипедов, беговелов и роликов, в которых пострадали 25 детей и один человек умер.
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