В Москве предложили штрафовать водителей электросамокатов за нарушение ПДД

"Сейчас активно развивается такой вид транспорта как электросамокаты и другие виды транспорта, не попадающие ни под какую категорию. Сейчас мы готовим изменения в Кодекс об административных правонарушениях - об административной ответственности водителей данной категории транспортных средств. Пока это в стадии обсуждения, внести изменения такого плана - довольно длительная процедура. Пока сроки сказать не могу", - цитирует пресс-служба первого заместителя руководителя организации Александра Ходакова.