В Москве предложили штрафовать водителей электросамокатов за нарушение ПДД

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Центр организации дорожного движения готовит поправки в кодекс об административных правонарушениях об ответственности для нарушающих ПДД водителей электросамокатов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦОДД.
"Сейчас активно развивается такой вид транспорта как электросамокаты и другие виды транспорта, не попадающие ни под какую категорию. Сейчас мы готовим изменения в Кодекс об административных правонарушениях - об административной ответственности водителей данной категории транспортных средств. Пока это в стадии обсуждения, внести изменения такого плана - довольно длительная процедура. Пока сроки сказать не могу", - цитирует пресс-служба первого заместителя руководителя организации Александра Ходакова.
Отмечается, что за апрель-май произошло 32 ДТП с участием самокатов, велосипедов, беговелов и роликов, в которых пострадали 25 детей и один человек умер.