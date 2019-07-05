СБУ заподозрила вице-премьера в причастности к хищению госсредств

КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины выявили механизм присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками Винницкой области, организованный одним из вице-премьеров, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Сотрудники СБУ выявили и задокументировали механизм присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, член кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц, которые организовали коррупционную схему присвоения госсредств во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области.

"Злоумышленники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, цен на материалы и заработной платы работников, фиктивно оформлены на предприятиях", - говорится в сообщении. Фамилию вице-премьера ведомство не приводит.