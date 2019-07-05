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РИА Новости

По закону о наказании лидеров ОПГ возбудили второе уголовное дело

Вчера, 22:19
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело в отношении криминального авторитета по кличке Бончо, которого обвиняют в занятии руководящих должностей в преступной иерархии, оно стало вторым в России после ужесточения статьи 210.1 Уголовного кодекса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, серьезно ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ. За "занятие высшего положения в преступной иерархии" предусматривается лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей. Закон исключает возможность применения условного осуждения. Вместе с тем лицо, ранее состоявшее в ОПГ, но покинувшее его или ведущее сотрудничество с правоохранительными органами в целях раскрытия преступной деятельности, от уголовной ответственности освобождается.
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"Оперативниками ГУУР МВД России задокументирована противоправная деятельность данного гражданина и установлено, что он имеет высокий статус в криминальной среде. Эти, а также другие полученные сведения, дали основание полагать, что фигурант занимает высшее положение в преступной иерархии. Указанное уголовное дело стало уже вторым после вступления в силу статьи 210.1 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность для лиц этой категории", - сказала Ирина Волк.
Ранее криминального авторитета обвиняли в вымогательстве, в феврале 2019 года он был объявлен в международный розыск.
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