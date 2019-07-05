Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву

Четвертого июля в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Сообщалось, что, по данным регионального минздрава, состояние девочки стабильно тяжелое.

По подозрению в совершении преступления задержана местная жительница, которая является тетей ребенка. По данным СК, девочка воспитывалась в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки, ее мать проживает отдельно. Устанавливается местонахождение отца ребенка. В пятницу вечером девочку в сопровождении реаниматологов и детского омбудсмена республики на самолете отправили в Москву для дальнейшего лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.