В Самарской области осудили фигурантов дела о хищениях в "Тольяттиазоте"

САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Комсомольский районный суд Тольятти в пятницу заочно приговорил к девяти годам лишения свободы основного акционера "Тольяттиазота" Владимира Махлая и его сына Сергея по делу о хищениях 85 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель суда.

Ранее адвокат Александр Гофштейн сообщил, что гособвинение попросило суд заочно приговорить Владимира Махлая и его сына Сергея к девяти годам колонии, бывшего гендиректора предприятия Евгения Королева и главу Nitrochem Distribution Беата Рупрехта - к восьми годам, а владельца швейцарской компании Ameropa (миноритарный акционер ТОАЗ) Эндрю (Андреаса) Циви - к 8,5 годам колонии общего режима.

"Суд заочно приговорил Владимира Махлая к 9 годам лишения свободы, Сергея Махлая - к 9 годам, Циви - к 9 годам, Королева - к 8 годам 6 месяцам, Рупрехта - к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, всех - с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила пресс-служба "Уралхима", суд также удовлетворил гражданские иски "Уралхима" к группе из 20 юридических и физических лиц на сумму более 10 миллиардов рублей в качестве компенсации ущерба самой компании как акционера "ТоАЗа" и 77 миллиардов рублей в качестве компенсации ущерба "Тольяттиазоту".

"Уралхим" как потерпевшая сторона считает решение суда обоснованным и справедливым. Несмотря на запутанность и сложность уголовного дела, суд проявил скрупулезность в подходе к изучению многочисленных материалов и показаний свидетелей. Такой вердикт дает надежду, что ущерб, нанесенный бюджетам разных уровней, а также потерпевшим – заводу "ТоАЗ" и компании "Уралхим"- будет возмещен в полном объеме", - цитирует заместителя гендиректора "Уралхима" Димитрия Татьянина пресс-служба компании.

Он уточнил, что суд также приговорил каждого подсудимого к штрафу в 900 тысяч рублей.

В 2012 году по заявлению "Уралхима" было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении Владимира и Сергея Махлаев, Королева, Циви и Рупрехта. Дело заочно рассматривалось в Комсомольском райсуде Тольятти с января 2018 года. Фигуранты дела обвиняются по статье УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере". Все они находятся в международном розыске.

Следствие установило, что фигуранты дела с 2008 по 2011 годы заключили с владельцами швейцарской трейдинговой компании Nitrochem Distribution AG соглашения на поставку всех производимых предприятием удобрений по существенно заниженным ценам. По данным Генпрокуратуры РФ, Nitrochem Distribution AG было передано 5,5 миллиона тонн аммиака и 1,8 миллиона тонн карбамида. Позже удобрения были проданы трейдинговой фирмой по ценам мирового рынка, доход в 85 миллиардов рублей был присвоен членами организованной группы, отмечали в ГП. Защита подсудимых считает, что дело основано на результатах некачественной экспертизы.