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РИА Новости

На Аляске зафиксировали рекордную жару

Вчера, 22:04
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CC BY 2.0 / Frank Kovalchek / Аляска
Аляска
CC BY 2.0 / Frank Kovalchek /
Аляска. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
Как следует из данных метеорологов, в четверг, 4 июля, температура в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, поднялась до 32,2 градуса по Цельсию. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано в июне 1969 года и составляло лишь 29,4 градуса.
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Рекордные температурные максимумы в четверг также отмечены в населенных пунктах Кенай – 31,6 градуса по сравнению с 30,5 градуса в июне 1903 и 1953 годах, а также Кинг-Салмон – 31,6 градуса (31,1 градуса в июне 1953 года).
В заявлении говорится, что жара, близкая к рекордной, сохранится в южных районах Аляски и в выходные.
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