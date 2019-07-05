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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

На Украине призвали немедленно освободить Вышинского

Вчера, 21:33
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский находится в СИЗО незаконно, он не совершал противоправных действий и должен быть немедленно освобожден, заявил в пятницу экс-заместитель главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

"Я убежден, что господин Вышинский находится в следственном изоляторе абсолютно незаконно. Это противоречит духу и букве закона... Его обвиняют в том, что он работал в интересах другого государства. Я абсолютно уверенно могу сказать, я в коммуникации уже несколько дней с его адвокатом, он не совершал противоправных действий, он должен быть немедленно освобожден", - заявил Портнов в эфире телеканала Newsone.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
4 июля, 15:55
МИД назвал дело против Вышинского цирком, унижением и дискриминацией
По его словам, также должны быть закрыты все уголовные дела против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, блогера Анатолия Шария, телеканалов Newsоne и "112 Украина".
"Я считаю, что новые власти должны дать четкий сигнал. Конечно, они не могут звонить в суды, но они должны дать публичный сигнал, состоящий их двух-трех позиций. Все политические заключенные, начиная от Ефремова (экс-глава фракции Партии регионов, который уже три года находится в СИЗО, Александр Ефремов - ред.) и заканчивая журналистами, должны быть немедленно освобождены. Этот сигнал распознают правоохранительная и судебная системы. Второй сигнал - все незаконные бандформирования (радикальные националистические организации – ред.) должны трудоустроиться. И третий сигнал - любое препятствование журналистской деятельности будет наказываться государством", - добавил он.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
2 июля, 14:05
Симоньян на украинском призвала Зеленского освободить Вышинского
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
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Арест Кирилла ВышинскогоУкраина
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