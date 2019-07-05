Военные раздали более 350 тонн воды жителям Тулуна

ТУЛУН (Иркутская область), 5 июл - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) раздали свыше 350 тонн воды жителям Тулуна Иркутской области, пострадавшего от паводка, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Военнослужащие группировки войск, созданной для борьбы с последствиями ЧС в Иркутской области, за сутки раздали жителям города Тулун, где в результате паводка более тысячи домов оказались затоплены, более 350 тонн питьевой и технической воды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выдали 132 тонны питьевой воды и 220 тонн технической воды для нужд населения. Воду раздавали в разных районах города, для этого есть 20 пунктов.