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РИА Новости

Мужа кассирши из Башкирии проверяют на причастность к краже 20 млн рублей

Вчера, 21:16
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Следователи проверяют, помогал ли муж Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей из банка, украсть деньги, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее правоохранители сообщали, что жительница башкирского города Салават Луиза Хайруллина подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Женщина исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми 8 и 12 лет, девочки были объявлены в розыск по заявлению родных, которые не могли определить их местонахождение. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", суд заочно арестовал ее. В пятницу она была задержана в съемной квартире в Казани.
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Вчера, 14:37
Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу
"Следователи проводят с ними необходимые процессуальные действия, по окончании которых женщина в соответствии с решением суда будет заключена под стражу. Решение в отношении ее мужа будет принято по результатам его проверки на причастность к преступлению", - сообщила Ирина Волк.
Хайруллину вместе с супругом доставили в Уфу, она находится в Главном следственном управлении МВД по Республике Башкортостан.
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