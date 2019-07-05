Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения страны в 2019 и 2020 годах, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

"Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ", - говорится в документе.

О проведении всероссийской диспансеризации стало известно в конце апреля. Предполагается, что все россияне получат возможность пройти обследование. Ранее диспансеризацию можно было проходить раз в три года.