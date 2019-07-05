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РИА Новости

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

Вчера, 21:13
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения страны в 2019 и 2020 годах, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
"Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ", - говорится в документе.
О проведении всероссийской диспансеризации стало известно в конце апреля. Предполагается, что все россияне получат возможность пройти обследование. Ранее диспансеризацию можно было проходить раз в три года.
Минздраву России, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минспорту, Минтрансу и Минтруду также поручено обеспечить информационно-коммуникационную кампанию, направленную на популяризацию диспансеризации и профосмотров, отмечается в документе.
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Дмитрий МедведевОбщество
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