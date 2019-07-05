Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее правоохранители сообщали, что жительница башкирского города Салават Луиза Хайруллина подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Женщина исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми восьми и 12 лет, девочки были объявлены в розыск по заявлению родных, которые не могли определить их местонахождение. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", суд заочно арестовал ее. В пятницу она была задержана в съемной квартире в Казани.

"Двое дочерей обвиняемой в сопровождении близких родственников и сотрудников органов опеки и попечительства сегодня направятся в город Салават, где будут находиться по месту постоянного проживания родных", - сообщила Ирина Волк.

Хайруллину и ее супруга доставили в Уфу, она находится в Главном следственном управлении МВД по Республике Башкортостан.