Пензенский фонд оспорил решение о включении в реестр иноагентов

ПЕНЗА, 5 июл - РИА Новости. Пензенский региональный общественный благотворительный фонд "Гражданский союз" через суд обжаловал решение Минюста РФ о его включении в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщил в пятницу фонд.

Минюст РФ 15 мая включил в список НКО-иноагентов благотворительный фонд "Гражданский союз". Отмечается, что факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иноагента, установлен в ходе проведения внеплановой документарной проверки управлением ведомства по Пензенской области. Председатель правления фонда Игорь Зайдман заявлял РИА Новости, что фонд не согласен с претензиями Минюста, в связи с чем его решение необходимо обжаловать.

"Мы подали в Ленинский районный суд Пензы иск с тем, чтобы обязать министерство юстиции РФ исключить пензенский фонд "Гражданский союз" из реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента… Сотрудники фонда, правление и попечительский совет не согласны быть иностранными агентами", - сообщается в пятницу в аккаунте "Гражданского союза" в Facebook.

Отмечается, что фонд 17 лет помогал в лечении взрослых и детей, поддерживал школы, музеи, театры, учреждения социальной сферы, больницы, НКО, "вовсе не для того, чтобы в итоге стать в своем городе и своей стране иностранным агентом". Правовую поддержку истцу оказывают фонд "Общественный вердикт" и местные юристы.

Как уточняется на сайте Ленинского райсуда Пензы, иск "Гражданского союза" об оспаривании решения госоргана поступил в суд в четверг, передан судье, однако дата слушания пока не назначена. Ответчиками по иску привлечены Минюст РФ и его региональное управление.