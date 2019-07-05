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РИА Новости

Пензенский фонд оспорил решение о включении в реестр иноагентов

Вчера, 20:53
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ПЕНЗА, 5 июл - РИА Новости. Пензенский региональный общественный благотворительный фонд "Гражданский союз" через суд обжаловал решение Минюста РФ о его включении в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщил в пятницу фонд.
Минюст РФ 15 мая включил в список НКО-иноагентов благотворительный фонд "Гражданский союз". Отмечается, что факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иноагента, установлен в ходе проведения внеплановой документарной проверки управлением ведомства по Пензенской области. Председатель правления фонда Игорь Зайдман заявлял РИА Новости, что фонд не согласен с претензиями Минюста, в связи с чем его решение необходимо обжаловать.
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"Мы подали в Ленинский районный суд Пензы иск с тем, чтобы обязать министерство юстиции РФ исключить пензенский фонд "Гражданский союз" из реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента… Сотрудники фонда, правление и попечительский совет не согласны быть иностранными агентами", - сообщается в пятницу в аккаунте "Гражданского союза" в Facebook.

Отмечается, что фонд 17 лет помогал в лечении взрослых и детей, поддерживал школы, музеи, театры, учреждения социальной сферы, больницы, НКО, "вовсе не для того, чтобы в итоге стать в своем городе и своей стране иностранным агентом". Правовую поддержку истцу оказывают фонд "Общественный вердикт" и местные юристы.
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Как уточняется на сайте Ленинского райсуда Пензы, иск "Гражданского союза" об оспаривании решения госоргана поступил в суд в четверг, передан судье, однако дата слушания пока не назначена. Ответчиками по иску привлечены Минюст РФ и его региональное управление.
По данным на сайте фонда, "Гражданский союз" был создан в 2002 году и занимается развитием благотворительности и поддержкой гражданских инициатив на территории Пензенской области. Организация является одним из учредителей Партнерства фондов местных сообществ России. В настоящее время фонд ведет девять основных благотворительных и социальных программ. В 2017 году он привлек на свою деятельность 11,8 миллиона рублей, основную часть которых составили целевые поступления от российских и международных НКО, президентские гранты, пожертвования местного бизнеса и частных лиц.
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Министерство юстиции РФПензенская областьОбщество
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