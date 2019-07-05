В фонтане у Третьяковской галереи обнаружили животное, похожее на ондатру

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Животное, похожее на ондатру, плавает в фонтане в сквере, расположенном между станцией московского метро "Третьяковская" и зданием Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, оно ведет себя дружелюбно, передает корреспондент РИА Новости.

Небольшое животное, похожее на ондатру, гуляет возле фонтана "Вдохновение", который располагается в небольшом скверике на пересечении Лаврушинского и Большого Толмачевского переулков. Оно ведет себя дружелюбно, охотно идет на контакт с людьми, принимает еду из их рук.