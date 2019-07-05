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РИА Новости

В фонтане у Третьяковской галереи обнаружили животное, похожее на ондатру

Вчера, 20:47
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© Depositphotos / SURZetОндатра
Ондатра
© Depositphotos / SURZet
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Животное, похожее на ондатру, плавает в фонтане в сквере, расположенном между станцией московского метро "Третьяковская" и зданием Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, оно ведет себя дружелюбно, передает корреспондент РИА Новости.
Небольшое животное, похожее на ондатру, гуляет возле фонтана "Вдохновение", который располагается в небольшом скверике на пересечении Лаврушинского и Большого Толмачевского переулков. Оно ведет себя дружелюбно, охотно идет на контакт с людьми, принимает еду из их рук.
Хозяина рядом с животным нет, оно свободно перемещается в сквере, иногда плавает в фонтане.
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Третьяковская галереяОбщество
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