Национальное собрание Франции приняло закон об экстремистских высказываниях

Под определение агрессивной риторики, согласно положениям законопроекта, попадают высказывания или видеозаписи, содержащие призывы к насилию или высказывания, дискриминирующие по расовым или религиозным признакам. Помимо этого, ограничения касаются видеороликов или сообщений, поддерживающих терроризм или насилие. Аналогичные меры распространяются и на детскую порнографию. В случае невыполнения компаниями этих требований им может грозить штраф в размере до 1,25 миллиона евро.