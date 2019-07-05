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РИА Новости

Национальное собрание Франции приняло закон об экстремистских высказываниях

Вчера, 20:24
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЗдание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции – Национальная ассамблея
Здание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции – Национальная ассамблея
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Национальное собрание Франции приняло проект, позволяющий требовать от интернет-компаний, таких как Facebook и Google, удалять контент, содержащий агрессивные высказывания. Об этом сообщила Le Parisien.
Положение является частью более обширного законопроекта, позволяющего французским властям требовать от социальных сетей удалять сообщения, содержащие агрессивную риторику, в течение 24 часов после их обнаружения.
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Для полного утверждения законопроект должен быть одобрен сенатом — верхней палатой французского парламента.
Под определение агрессивной риторики, согласно положениям законопроекта, попадают высказывания или видеозаписи, содержащие призывы к насилию или высказывания, дискриминирующие по расовым или религиозным признакам. Помимо этого, ограничения касаются видеороликов или сообщений, поддерживающих терроризм или насилие. Аналогичные меры распространяются и на детскую порнографию. В случае невыполнения компаниями этих требований им может грозить штраф в размере до 1,25 миллиона евро.
Идею законопроекта ранее в этом году предложил президент Франции Эммануэль Макрон на фоне роста антисемитских инцидентов и увеличения числа экстремистских высказываний в интернете.
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